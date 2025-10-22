"Vojaž ili smrdibuba?": Breskvica dobila najluđe pitanje u emisiji, od sramote spustila glavu (Video)

Anđela Ignjatović Breskvica je sinoć gostovala u emisiji Ognjena Amidžića i odgovarala na nesvakidašnja pitanja

Izvor: Instagram/amigshow/screenshot

Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, bila je sinoć gošća u emisiji Ognjena Amidžića, gde je tokom jedne igra dobila neobično pitanje.

Pitanje je bilo vezano za njenog bivšeg dečka, repera Mihajla Veruovića Vojaža, ali i bubu zbog koje je nedavno zamalo dobila napad panike u kolima.

"Da li bi više volela da u svom automobilu, nakon ove emisije, zatekneš smrdibubu ili Vojaža?", glasilo je pitanje koje je nasmejalo sve u studiju, zbog čega je Breskvica, koja ima strah od smdribuba, spustila glavu.

"Jako glupo pitanje. Imam strah, ne znam zašto. Mnogo su mi gadne", rekla je, a potom dodala: "Izabrala bih smrdibubu".

Breskvica je potom dobila i pitanje "s kim bi pre snimila duet - s Jelenom Karleušom ili Vojažem", a odgovor je opet bio onaj u kojem nema bivšeg dečka.