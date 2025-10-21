logo
"Ugrozila sam porodicu": Nataša nam priznala šta se desilo nakon koncerta u Beogradu

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Nataša Bekvalac na promociji albuma "MAMA" iskreno je odgovarala na pitanja novinara

Nataša priznala šta se desilo nakon Arene Izvor: MONDO / Matija Popović

Nataša Bekvalac se na promociji 4. po redu albuma pod nazivom "MAMA", koji je izdala posle deset godina pauze pojavila srećna i nasmijana. 

Njen stajling iznenadio je sve, a sofisticirana bijela kreacija pokrila ju je od glave do pete.

Iako nije tako izgledala, otkrila nam je da je nenaspavana i umorna, a na pitanje novinara MONDA da li možda nakon ovog projekta sprema novu Arenu, dala je neočekivani odgovor, objasnivši kako je ovakav prethodni poduhvat uticao na njen privatni život ali i na njenu porodicu.

Poslušajte šta nam je rekla:

Pogledajte

01:19
Nataša nam priznala šta se desilo nakon koncerta u Beogradu
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Tagovi

Nataša Bekvalac Porodica

