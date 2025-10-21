Nataša Bekvalac na promociji albuma "MAMA" iskreno je odgovarala na pitanja novinara
Nataša Bekvalac se na promociji 4. po redu albuma pod nazivom "MAMA", koji je izdala posle deset godina pauze pojavila srećna i nasmijana.
Njen stajling iznenadio je sve, a sofisticirana bijela kreacija pokrila ju je od glave do pete.
"Ugrozila sam porodicu": Nataša nam priznala šta se desilo nakon koncerta u Beogradu
Iako nije tako izgledala, otkrila nam je da je nenaspavana i umorna, a na pitanje novinara MONDA da li možda nakon ovog projekta sprema novu Arenu, dala je neočekivani odgovor, objasnivši kako je ovakav prethodni poduhvat uticao na njen privatni život ali i na njenu porodicu.
Poslušajte šta nam je rekla: