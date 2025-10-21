Nataša Bekvalac je iskreno odgovarala na pitanja novinara na promociji novog albuma "MAMA", pa se dotakla i kuma
Nataša Bekvalac je ostavila sve bez daha pojavivši se na promociji albuma "MAMA" odjevena kao "opatica u bijelom" od glave do pete.
Vidno raspoložena i zadovoljna uspjehom novih pjesama, odgovarala je na pitanja novinara.
"Uradio je to iz inata jer smo se posvađali": Nataša nam otkrila sve o sukobu sa kumom i pjesmi koju je prodao
Za MONDO je objasnila situaciju sa kumom sa kojim je bila u svađi, te je pesmu namijenjanju njoj prodao nekom drugom: