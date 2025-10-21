logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Uradio je to iz inata jer smo se posvađali": Nataša nam otkrila sve o sukobu sa kumom i pjesmi koju je prodao

"Uradio je to iz inata jer smo se posvađali": Nataša nam otkrila sve o sukobu sa kumom i pjesmi koju je prodao

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Nataša Bekvalac je iskreno odgovarala na pitanja novinara na promociji novog albuma "MAMA", pa se dotakla i kuma

Nataša Bekvalac o kumu Izvor: Mondo/Matija Popović/Đorđe Milošević

Nataša Bekvalac je ostavila sve bez daha pojavivši se na promociji albuma "MAMA" odjevena kao "opatica u bijelom" od glave do pete.

Vidno raspoložena i zadovoljna uspjehom novih pjesama, odgovarala je na pitanja novinara.

Za MONDO je objasnila situaciju sa kumom sa kojim je bila u svađi, te je pesmu namijenjanju njoj prodao nekom drugom:

Pogledajte

00:45
Nataša nam otkrila sve o sukobu sa kumom i pesmi koju je prodao
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nataša Bekvalac Kum

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ