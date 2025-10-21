logo
Šok izdanje Nataše Bekvalac: Stala pred novinare u bijelom, niko nije znao gdje da gleda (Foto)

Šok izdanje Nataše Bekvalac: Stala pred novinare u bijelom, niko nije znao gdje da gleda (Foto)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Nataša Bekvalac u neočekivanom stajlingu na promociji albuma "MAMA"

Nataša Bekvalac na promociji albuma Mama Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Za nekog moderna mlada, za nekog "sveštenica" u bijelom, tek neočekivani stajling Nataše Bekvalac na promociji 4. studijskog albuma "MAMA" sve je ostavio bez daha.

Kada se pojavila u jednom prijestoničkom klubu pokrivena tkaninom od glave do pete i sa kapuljačom na glavi, okupljeni članovi sedme sile nisu znali gdje prije da gledaju.

Pogledajte njen izgled:

Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pjesama. Možemo vidjeti bijele zavjese na kojima su ispisana imena novih pjesama, upaljene svijeće, kao i golu žensku statuu.

Beli tonovi, svijeće i skulpture ispunili su prostor elegancijom i mistikom, a ekipa MONDA našla se na licu mjesta da sve zabilježi.

Pjesmu Marine Tucaković čuvala za ovaj album

Najličniji i najintrigantniji projekat u karijeri regionalne zvezde, album "MAMA" sadrži deset novih pjesama i spotova i najavljuje novu eru, kako u muzičkom, tako i u vizuelnom izrazu Nataše Bekvalac.

Osim što se u spotu za pesmu "Mama" pojavljuje Natašina majka Mira Bekvalac, Nataša na novom albumu ima duet sa sestričinom Zoi, a njene ćerke Hana i Katja su u spotu za pjesmu "Izliječena", koju je napisala Marina Tucaković i koju je Nataša godinama čuvala za specijalan projekat, kakav je upravo ovaj album. 

