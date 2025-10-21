Nataša Bekvalac u neočekivanom stajlingu na promociji albuma "MAMA"
Za nekog moderna mlada, za nekog "sveštenica" u bijelom, tek neočekivani stajling Nataše Bekvalac na promociji 4. studijskog albuma "MAMA" sve je ostavio bez daha.
Kada se pojavila u jednom prijestoničkom klubu pokrivena tkaninom od glave do pete i sa kapuljačom na glavi, okupljeni članovi sedme sile nisu znali gdje prije da gledaju.
Pogledajte njen izgled:
Šok izdanje Nataše Bekvalac: Stala pred novinare u bijelom, niko nije znao gdje da gleda (Foto)
Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pjesama. Možemo vidjeti bijele zavjese na kojima su ispisana imena novih pjesama, upaljene svijeće, kao i golu žensku statuu.
Beli tonovi, svijeće i skulpture ispunili su prostor elegancijom i mistikom, a ekipa MONDA našla se na licu mjesta da sve zabilježi.
Pjesmu Marine Tucaković čuvala za ovaj album
Najličniji i najintrigantniji projekat u karijeri regionalne zvezde, album "MAMA" sadrži deset novih pjesama i spotova i najavljuje novu eru, kako u muzičkom, tako i u vizuelnom izrazu Nataše Bekvalac.
Osim što se u spotu za pesmu "Mama" pojavljuje Natašina majka Mira Bekvalac, Nataša na novom albumu ima duet sa sestričinom Zoi, a njene ćerke Hana i Katja su u spotu za pjesmu "Izliječena", koju je napisala Marina Tucaković i koju je Nataša godinama čuvala za specijalan projekat, kakav je upravo ovaj album.