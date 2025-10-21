Nataša Bekvalac u neočekivanom stajlingu na promociji albuma "MAMA"

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Za nekog moderna mlada, za nekog "sveštenica" u bijelom, tek neočekivani stajling Nataše Bekvalac na promociji 4. studijskog albuma "MAMA" sve je ostavio bez daha.

Kada se pojavila u jednom prijestoničkom klubu pokrivena tkaninom od glave do pete i sa kapuljačom na glavi, okupljeni članovi sedme sile nisu znali gdje prije da gledaju.

Pogledajte njen izgled:

Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pjesama. Možemo vidjeti bijele zavjese na kojima su ispisana imena novih pjesama, upaljene svijeće, kao i golu žensku statuu.

Vidi opis Šok izdanje Nataše Bekvalac: Stala pred novinare u bijelom, niko nije znao gdje da gleda (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Beli tonovi, svijeće i skulpture ispunili su prostor elegancijom i mistikom, a ekipa MONDA našla se na licu mjesta da sve zabilježi.

Pjesmu Marine Tucaković čuvala za ovaj album

Najličniji i najintrigantniji projekat u karijeri regionalne zvezde, album "MAMA" sadrži deset novih pjesama i spotova i najavljuje novu eru, kako u muzičkom, tako i u vizuelnom izrazu Nataše Bekvalac.

Osim što se u spotu za pesmu "Mama" pojavljuje Natašina majka Mira Bekvalac, Nataša na novom albumu ima duet sa sestričinom Zoi, a njene ćerke Hana i Katja su u spotu za pjesmu "Izliječena", koju je napisala Marina Tucaković i koju je Nataša godinama čuvala za specijalan projekat, kakav je upravo ovaj album.