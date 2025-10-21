Nataša Bekvalac je okupila medije, prijatelje i saradnike na svečanoj promociji novog albuma "MAMA"

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pop zvijezda Nataša Bekvalac nakon devet godina objavila je svoj novi studijski album "MAMA".

Obučena u bijelo od glave do pete, pojavila se na svojoj promociji koja je upriličena u jednom poznatom prijestoničkom klubu.

Pogledajte njen stajling:

Vidi opis "Nije ni čestitao": Nataša nam otkrila da li joj se Dača javio nakon izlaska albuma (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 11 11 / 11

Na pitanje novinara MONDA da li će se njen bivši suprug Danilo Ikodinović pojaviti na promociji, evo šta je odgovorila:

Pogledajte 00:31 Naše pitanje o čestitkama i bivšima Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pjesama. Možemo vidjeti bijele zavjese na kojima su ispisana imena novih pjesama, upaljene svijeće, kao i golu žensku statuu.

Vidi opis "Nije ni čestitao": Nataša nam otkrila da li joj se Dača javio nakon izlaska albuma (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Evo i šta je rekla medijima o sukobu sa kumom:

Pogledajte 00:45 Nataša nam otkrila sve o sukobu sa kumom i pesmi koju je prodao Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević



