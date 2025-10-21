logo
"Nije ni čestitao": Nataša nam otkrila da li joj se Dača javio nakon izlaska albuma (Video)

"Nije ni čestitao": Nataša nam otkrila da li joj se Dača javio nakon izlaska albuma (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Nataša Bekvalac je okupila medije, prijatelje i saradnike na svečanoj promociji novog albuma "MAMA"

Dača nije čestitao Nataši Bekvalac album Izvor: MONDO/Matija Popović

Pop zvijezda Nataša Bekvalac nakon devet godina objavila je svoj novi studijski album "MAMA".

Obučena u bijelo od glave do pete, pojavila se na svojoj promociji koja je upriličena u jednom poznatom prijestoničkom klubu.

Pogledajte njen stajling:

Na pitanje novinara MONDA da li će se njen bivši suprug Danilo Ikodinović pojaviti na promociji, evo šta je odgovorila: 

Pogledajte

00:31
Naše pitanje o čestitkama i bivšima
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pjesama. Možemo vidjeti bijele zavjese na kojima su ispisana imena novih pjesama, upaljene svijeće, kao i golu žensku statuu. 

Evo i šta je rekla medijima o sukobu sa kumom:    

Pogledajte

00:45
Nataša nam otkrila sve o sukobu sa kumom i pesmi koju je prodao
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

