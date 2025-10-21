"Nije ni čestitao": Nataša nam otkrila da li joj se Dača javio nakon izlaska albuma (Video)

Nataša Bekvalac je okupila medije, prijatelje i saradnike na svečanoj promociji novog albuma "MAMA"
Izvor: MONDO/Matija Popović
Pop zvijezda Nataša Bekvalac nakon devet godina objavila je svoj novi studijski album "MAMA".
Obučena u bijelo od glave do pete, pojavila se na svojoj promociji koja je upriličena u jednom poznatom prijestoničkom klubu.
Pogledajte njen stajling:
Na pitanje novinara MONDA da li će se njen bivši suprug Danilo Ikodinović pojaviti na promociji, evo šta je odgovorila:
00:31
Naše pitanje o čestitkama i bivšima
Dekoracija je takođe u stilu vizuala iz njenih najnovijih pjesama. Možemo vidjeti bijele zavjese na kojima su ispisana imena novih pjesama, upaljene svijeće, kao i golu žensku statuu.
Evo i šta je rekla medijima o sukobu sa kumom:
00:45
Nataša nam otkrila sve o sukobu sa kumom i pesmi koju je prodao
