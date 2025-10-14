logo
"Mama" je stigla: Nataša Bekvalac otvorila dušu na novom albumu

Autor Nađa Vujačić
0

Nataša Bekvalac donosi deset novih pjesama koje ne štede na emocijama. Bez maske, bez zadrške – "Mama" je više od albuma, to je priča žene koja je sve preživjela i još jača se vratila.

"Mama" je stigla: Nataša Bekvalac otvorila dušu na novom albumu Izvor: Instagram/bekvalceva/printscreen


Nataša Bekvalac objavila je novi studijski album pod nazivom „Mama“, koji sadrži deset emotivnih pjesama kroz koje, kako kaže, priča svojih „deset istina“.

Riječ je o njenom najličnijem projektu dosad – od priznanja, padova i borbi, do trenutaka snage i izliječenja. Naslovna pjesma "Mama" posebno je emotivna jer se u spotu pojavljuje Natašina majka Mira, dok su u pjesmi i spotu „Izliječena“ prisutne i njene kćerke Hana i Katja.

Tekst za tu pjesmu napisala je pokojna Marina Tucaković, što cijeloj priči daje dodatnu težinu. Nataša priznaje da joj je snimanje bilo izuzetno emotivno i teško.

Na albumu se nalazi i duet sa Zoi, njenom sestričnom, a muzički materijal ostaje u pop okvirima, ali donosi zreliji, introspektivniji ton.Publika je već počela da dijeli prve reakcije – najviše se izdvajaju pjesme „Oštećena“, „Crni labud“ i „Gola“. Mnogi komentarišu da je ovo Nataša kakvu još nismo čuli – ranjiva, ali hrabra.




Tagovi

Nataša Bekvalac Novi album mama

