"Potrebne su jače doze da bi ih liječila": Nataša Bekvalac brutalno iskreno o temi od koje mnogi zaziru

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Nataša Bekvalac priznaje da joj šoping ne predstavlja izvor utjehe i da već godinama ide na terapije kod psihologa.

Nataša Bekvalac brutalno iskreno o temi od koje mnogi zaziru Izvor: Youtube printscreen / Nataša Bekvalac

Nataša se ne libi da govori o temama koje mnogi izbjegavaju. Tri braka okončana razvodom ostavila su posledice na njeno mentalno zdravlje, zbog čega je odlučila da potraži stručnu pomoć.

Depresiju, kako sama ističe, ne leči šopingom, a terapije kod psihologa pomogle su joj da se izdigne iz brojnih teških situacija.

"Moje depresije su nelečive šopingom, potrebne su jače doze nečega da bi ih liječila. Ne znam da li ćete mi vjerovati, ali ja stvarno pričam istinu. Mene šoping ne zanima, sem stvari vezane za kuću i namještaj. Te žene koje se tresu na 'Chanel', e tako se ja tresem na fotelju", priznaje pjevačica za Blic.

Nataša Bekvalac otvoreno je govorila o teškim periodima i važnosti brige o mentalnom zdravlju.

"U Srbiji je psihoterapija tabu-tema, ali ja pripadam civilizovanom dijelu Srbije, gdje je to stvar lične higijene. Kao što se kupate, tako treba da vodite računa i o svom mentalnom zdravlju. Godinama idem na terapije, ja sam žena iz javnog posla, gdje vladaju razni pritisci, a ja planiram da još dugo ostanem zdrava", zaključila je.

(Blic / MONDO)    

