Nataša krila vezu sa poznatim muškarcem: Šokirala priznanjem u studiju, pa spomenula pomirenje s Dačom

Nakon što je njen novi album "MAMA" ugledao svetlost dana, Nataša Bekvalac je gostovala kod Ognjena Amidžića i razgovarala o mnogim aktuelnim temama, te se dotakla i svog ljubavnog života.

Podelila je savete o tome kako se nositi sa razvodom, i priznala kojem bivšem suprugu bi se potencijalno vratila. Zaintrigirala je sve pričom o bivšem za kojeg javnost do sad nije znala.

Nataša je odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama, i tom prilikom otkrila da je bila u vezi sa poznatim muškarcem, međutim javnost nikada nije saznala za to.

Koji tvoj bivši bi najviše patio ako bi ga skroz izbrisala iz sećanja?

"Svi bi jako patili."

Da li je bilo pokušaja pomirenja nako razvoda i na čiju inicijativu?

"Nikada nije bilo."

Da li si izdržavala nekog partnera?

"Da."

Da li si bila nekad u vezi sa nekim poznatim muškarcem, a da javnost nikad za to nije saznala?

"Da."

Da li postoji neki kolega sa kojim ti je duet neostvarena želja?

"Da, sa Dinom Merlinom."

Želi Pavla Mensura za zeta

Kog poznatog muškarca bi prohvatila za zeta i smatrala ga idealnim za Hanu?

"Ja sam umetnička duša, pa bih volela možda da bude neki glumac, recimo Pavle Mensur, on mi je jako interesantan."

Koju svoju pesmu bi volela da nikad nisi snimila?

"Crtu".

Koji razvod si najteže podnela?

"Najteže sam podnela razvod od Danila."

Navedi pet stvari koje bi svako trebalo da odradi posle razvoda.

"Da se dobro okupa i isfenira. Drugo, da čim pre potraži pomoć psihologa ili psihijatra.Treće, da sve zajedničke stvari skloni. Četiri, da se posveti svim svojim stvarima koje nije mogla da radi dok je bila u baku, ako postoje deca, da se maksimlno posveti deci. Samo kada je mama dobro, deca su dobro."

U koju svoju koleginicu imaš najviše poverenja i sa kojom možeš da podeliš sve tajne?

"Mislim da bih Mariji Šerifović mogla da kažem sve, mislim da je ona osoba koja bi mene muški držala."

Reakcija Maje Ognjenović zbog Natašine izjave

Podsetimo, u emisiji je Nataša Bekvalac je otkrila da je poslala poruku bivšem mužu Danilu Ikodinoviću nakon što se razveo i tom prilikom se našalila, a njegova bivša supruga Maja Ognjenović je odmah reagovala na njenu izjavu.

Maja Ognjenović, koja se nedavno razvela od Ikodinovića, u tom trenutku se oglasila na mrežama, i prema pratiocima na mreži X, reagovala na Natašinu, a korisnici su skrinšotovali post i objavili na mreži X.

