Nataša Bekvalac bacila oko na mladog glumca: Mnoge poznate dame lude za zgodnim Srbinom (26)

Autor Đorđe Milošević
0

Nataša nije krila da joj je lepi glumac privukao veliku pažnju.

Nataša Bekvalac bacila oko na mladog glumca: Mnoge poznate dame lude za zgodnim Srbinom (26) Izvor: Pink printscreen

Ćerka pjevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, sve češće privlači pažnju medija. Njene objave na društvenim mrežama i javni potezi izazivaju interesovanje javnosti, dok je Nataša Bekvalac nedavno u emisiji kog Ognjena Amidžića govorila o Hani, njenom životu i školovanju u Španiji.Pjevačica je takođe otkrila i svoje mišljenje o potencijalnom zetu. Voditelj Ognjen Amidžić upita

"Ujmetnička duša i tako nekako naginjem, je l'? Ne bih voljela da je neko iz moje branše, ali možda neki glumac. Pavle Mensur, recimo",  priznala je Nataša Bekvalac.

"Često se njegovo ime spominje kod tih mlađih generacija i raznih žena. Dopada ti se on je l'?", konstatovao je Amidžić.

"Jako mi je interesantan", otkrila je pevačica.

Ko je Pavle Mensur?

Pavle Mensur je šarmantni dvadesetšestogodišnjak kome je gluma u genima. On je stekao popularnost, ali je svestan da će ga pečat poznatih roditelja, Irfana Mensura i Srne Lango uvek pratiti.

Izvor: Prva screenshot

 Pavle rijetko govori o svom privatnom životu, te nije poznato da li je trenutno zauzet, ali njegova golišava fotografija koju je nedavno objavio privukla je veliku pažnju. 

