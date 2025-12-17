Ruska vojska trpi teške gubitke u Donbasu, dok ukrajinski 7. korpus uspješno zaustavlja njihove napade.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Nakon što su prošlog mjeseca uz velike gubitke zauzele veći dio Pokrovska i susjednog Mirnohrada, ruske snage pozvale su u pomoć svoju moćnu pričuvu, 76. gardijsku vazdušno-jurišnu diviziju. Međutim, umjesto preokreta, ta "elitna" jedinica suočava se sa sistematskim uništavanjem od strane ukrajinskog 7. korpusa, koji im nanosi ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici, piše Euromaidan Press.

Stotine žrtava u jednom danu

Da se ruska pojačanja nalaze pod silovitim udarom potvrđuju podaci ukrajinskog Generalštaba, koji je 11. decembra zabilježio 1.400 poginulih i ranjenih ruskih vojnika. Istog dana, Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema, pripisao je većinu tih žrtava upravo borbama protiv 76. divizije.

Brovdi je naveo da su samo njegovi operateri dronova 11. decembra eliminisali 505 ruskih vojnika. "A preostalo je još dugih pet sati dana", ironično je komentarisao. "Njihova glavna rezerva za Donbas ubačena je, snaga koja je trebalo da zauzme Zaporožje, cijela 76. divizija, 'elitna' vazdušno-jurišna formacija. I to je upravo ono što sada meljemo." Brovdi je predvidio da će ukrajinske snage uništavati cijelu jedinicu te divizije svakog dana, dok ne bude borbeno desetkovana.

Pet dana kasnije, 16. decembra, 7. korpus za brzo djelovanje izvijestio je o još 446 ruskih žrtava, navodeći da je većina bila padobranci iz 76. divizije. "Povećanje gubitaka povezano je sa potpunim angažovanjem operativne rezerve, tri pukovnije 76. vazdušno-jurišne divizije Ruske Federacije", stoji u saopštenju korpusa.

Rizičan potez ukrajinskog zapovjedništva

Dok je Rusija imala svježe snage za uvodjenje u bitku, Ukrajina je većinu svojih rezervi angažovala u uspješnoj protuofanzivi kod Kupjanska, 160 kilometara sjevernije. Nedostatak slobodnih jedinica bio je jedan od ključnih razloga pada Pokrovska i Mirnohrada. Ipak, ukrajinsko zapovjedništvo povuklo je rizičan potez. Kladili su se da mogu oslabiti odbranu u Sumskoj oblasti i prebacili elitnu 95. vazdušno-jurišnu brigadu u Donjeck, upravo na vrijeme da pomogne 7. korpusu u borbi protiv ruskih pojačanja.

Čini se da se potez isplatio. Sada ruski padobranci pokušavaju da napreduju prema selu Hrišine, sjeverozapadno od Pokrovska, ali nailaze na žestok otpor. "Odbrambene snage se suprotstavljaju tim pokušajima, presijecanjem vjerovatnih neprijateljskih pravaca napredovanja i udarom raspoloživim snagama i sredstvima, posebno artiljerijom i FPV dronovima", pojasnili su iz 7. korpusa.

Taktika "hiljadu ugriza"

Uprkos ukrajinskom otporu, situacija je i dalje teška. Procjena je da ruske snage na tom području imaju brojčanu nadmoć od čak pet prema jedan. Svoju prednost u ljudstvu koriste taktikom koju ukrajinski komandanti nazivaju "hiljadu ugriza". Umirovljeni australijski general Mik Rajan opisao je ovu metodu kao napad malih timova koji traže praznine u ukrajinskim položajima na prvoj liniji, udaljene i do 1.000 metara.

"Kada se pronađe praznina", napisao je Rajan, "Rusi prodiru sa pješadijom i dronovima." Upravo je tako slomljena odbrana Pokrovska i Mirnohrada. Hrišine se za sada drži, ali ostaje otvoreno pitanje hoće li "elitna" 76. divizija preživjeti napore potrebne da se slomi ukrajinska odbrana ili će biti uništena na poljima Donbasa.