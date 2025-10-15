"U startu smo došli do problema, rekla mi je da to ne želi": Nataša otkrila detalje Haninog života u Madridu

Ćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović se preselila u Madrid gdje trenutno studira psihologiju, ali planira da se uskoro prebaci na drugi smjer.

Izvor: Instagram/hanaikodinoviicc/Pinkprintscreen

Starija ćerka Nataše Bekvalac, Hana, koju je dobila u braku sa Danilom Ikodinovićem, preselila se nedavno u Španiju zbog studija, a pjevačici je to, priznaje, veoma teško podnijela.

Nataša je u emisiji "Amidži šou" sinoć govorila o odluci njene ćerke Hane Ikodinović da nastavi život u Španiji i tamo upiše fakultet.

Pogledajte u kakvu je ljepoticu Hana izrasla:

"Uspjela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: 'Mama, ja ne želim da studiram medicinu'. Sada smo u promjeni na marketing", istakla je Nataša i dodala da je uticala na Haninu odluku da se preseli u Španiju.

"Želja je njena, ali sam uticala. Voljela bih da puno vremena provodimo zajedno", istakla je pjevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji, i da je to njena omiljena zemlja.

Evo kako je Nataša pomagala u Madridu pri preseljenju:

"Moje ćerke ne znaju koliko zarađujem, niti razmišljaju o tome. One me ne doživljavaju kao poznatu ličnost, ja sam mama kao i svaka druga. Nikada nisam imala utisak da me gledaju drugačije. Ne treba da mi budu zahvalne ni na čemu, već samo da izrastu u zdrave i srećne žene", zaključila je Nataša koja je juče izdala svoj novi album pod nazivom "Mama".

Pogledajte Natašine slike sa ćerkama: