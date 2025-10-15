logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"U startu smo došli do problema, rekla mi je da to ne želi": Nataša otkrila detalje Haninog života u Madridu

"U startu smo došli do problema, rekla mi je da to ne želi": Nataša otkrila detalje Haninog života u Madridu

Autor Marina Cvetković
0

Ćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović se preselila u Madrid gdje trenutno studira psihologiju, ali planira da se uskoro prebaci na drugi smjer.

Nataša otkrila detalje Haninog života u Madridu Izvor: Instagram/hanaikodinoviicc/Pinkprintscreen

Starija ćerka Nataše Bekvalac, Hana, koju je dobila u braku sa Danilom Ikodinovićem, preselila se nedavno u Španiju zbog studija, a pjevačici je to, priznaje, veoma teško podnijela.

Nataša je u emisiji "Amidži šou" sinoć govorila o odluci njene ćerke Hane Ikodinović da nastavi život u Španiji i tamo upiše fakultet.

Pogledajte u kakvu je ljepoticu Hana izrasla:

"Uspjela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: 'Mama, ja ne želim da studiram medicinu'. Sada smo u promjeni na marketing", istakla je Nataša i dodala da je uticala na Haninu odluku da se preseli u Španiju.

"Želja je njena, ali sam uticala. Voljela bih da puno vremena provodimo zajedno", istakla je pjevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji, i da je to njena omiljena zemlja.

Evo kako je Nataša pomagala u Madridu pri preseljenju:

"Moje ćerke ne znaju koliko zarađujem, niti razmišljaju o tome. One me ne doživljavaju kao poznatu ličnost, ja sam mama kao i svaka druga. Nikada nisam imala utisak da me gledaju drugačije. Ne treba da mi budu zahvalne ni na čemu, već samo da izrastu u zdrave i srećne žene", zaključila je Nataša koja je juče izdala svoj novi album pod nazivom "Mama".

Pogledajte Natašine slike sa ćerkama:

Tagovi

Nataša Bekvalac Hana Ikodinović Madrid Studiranje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ