Skandalozno ponašanje Desingerice na Pinku: Objavljen necenzurisani snimak, Zorica van sebe od šoka

Desingerica je tokom obraćanja takmičaru zgrozio potezom, na šta su reagovali i ostali članovi žirija, ali i voditeljka.

Izvor: Yourube printscreen/Pinkove zvezde

Takmičenje Pinkove Zvezde već nedeljama izaziva veliku pažnju domaće javnosti, a događaji sa scene često se prepričavaju. Ovog puta u fokusu je skandalozno ponašanje Desingerice na nacionalnoj televiziji.

Desingerica je dok je davao komentar kandidatkinji nakon nastupa, neočekivano podrignuo. Reakcija Zorice Brunclik bila je momentalna – okrenula je šokirano glavu, kroz kuknjavu izgovorila: "Uf, pardon", a zatim se glasno nasmejala.

Jelena i Viki su se zbunjeno pogledale, pitajući Despića zbog čega je to učinio, a on je jednostavno objasnio da mu je "vruće".

Iako je tokom televizijskog emitovanja scena bila cenzurisana bippom, na zvaničnom Instagram profilu takmičenja objavljen je snimak bez cenzure.