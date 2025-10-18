Bivši tvrdi da je Britni s nožem u ruci gledala sinove: Starijeg tukla, mlađeg tjerala da se kupa s njom sa 11 godina

U svojim memoarima, Kevin Federlajn je tvrdio da je bivša supruga Britni Spirs godinama loše postupala prema njihovim sinovima.

Bivši suprug Britni Spirs, Kevin Federlajn, iznio je bezbroj šokantnih optužbi protiv pjevačice u svojim novim memoarima pod nazivom "You Thought You Knew" ("Mislili ste da znate").

U djelovima koji su procureli prije zvaničnog objavljivanja knjige, zakazanog za utorak, 21. oktobar, bivši prateći plesač tvrdio je da je pop zvijezda godinama loše postupala prema njihovim sinovima, Šonu Prestonu (20) i Džejdenu Džejmsu Federlajnu (19).

Jezive optužbe na račun Britni

Kevin (47) navodi u memoarima da je Britni umjela da bude fizički nasilna, te da je jednom prilikom udarila starijeg sina u lice. S druge strane, tvrdi da je 43-godišnja pop zvijezda opsjednuta mlađim naslednikom, i da je insistirala da se kupa sa njom sve do svoje 10 ili 11 godine, prenosi OK magazine.

"Bilo je jasno, blago rečeno, da mu je bilo neprijatno, i morao sam da reagujem i zaustavim to", napisao je Kevin o toj situaciji.

Pjevačica je navodno favorizovala mlađeg, Džejdena Džejmsa

Kevin je rekao da je Britni previše pazila Džejdena, zbog čega je njihov stariji sin postao zavidan i ogorčen.

"To se dešavalo tokom cijelog njegovog života do tada, još jedna stvar koju sam morao da zaustavim. Bio je to obrazac: ona bi ga u bilo koje doba dana ili noći odvukla u svoju sobu, ostavljajući Prestona samog", napisao je. "Nepravedna podjela njene pažnje prema njima bila je više od frustrirajuće - bila je štetna."

Kevin Federlajn je takođe tvrdio da su djeca bila uplašena majkom kad su bili mlađi, jer su navodno vidjeli Britni kako drži nož i stoji iznad njih dok su spavali.

"Ponekad bi se budili noću i vidjeli je kako tiho stoji na vratima i posmatra ih dok spavaju - 'Oh, budni ste?' - s nožem u ruci", ispričao je. "Zatim bi se okrenula i otišla bez objašnjenja."

