Strašna smrt najlepšeg Srbina slomila je majku: Umro je u 35. godini, a potresni prizori tada su obišli svijet

Filip je ljepotom očarao svijet, a uvijek je sa ponosom isticao srpsko porijeklo i odakle su mu korijeni.

Izvor: NIKO/LE FLOCH / Sipa Press / Profimedia

Filip Nikolić bio je francuski pop pjevač i glumac srpskog porijekla, koji je veoma mlad stekao ogromnu popularnost. Njegovi roditelji, Nikodije i Slavenka, doselili su se u Francusku 1967. godine – majka je rodom iz sela Vuković kod Požarevca, a otac iz Grgurovca kod Leskovca

Rođen 1974. godine, Filip je još kao dijete pokazivao talenat za gimnastiku i pjevanje. Godine 1996. osnovao je bend 2Be3 zajedno sa dvojicom prijatelja Francuza, a njihov uspjeh bio je munjevit. Prodali su pet miliona albuma, postali miljenici radijskih i televizijskih stanica, a koncertne dvorane širom Francuske i Evrope bile su pune obožavalaca. Popularnost grupe bila je toliko velika da su dobili sopstvenu TV seriju, čak je izašao i strip sa njihovim likovima, a njihove voštane figure našle su se u prestižnom muzeju "Greven“.

Atraktivan izgled privukao svetsku pažnju

Filip je bio posebno omiljen među devojkama, koje su ga obožavale zbog njegovog šarma i atraktivnog izgleda.

Na vrhuncu popularnosti, svakodnevno je dobijao na stotine pisama obožavateljki. Svoju suprugu, Valeri Burdan, upoznao je 1998. godine, a njihov odnos trajao je 12 godina. Zajedno su dobili ćerku Sašu, dok je Valeri iz prethodne veze već imala ćerku Tanel. Nakon Filipove smrti, Valeri je napisala knjigu o njihovom životu, u kojoj je otkrila da im veza nije bila nimalo laka. Tvrdila je da Filip u početku nije bio srećan zbog njene trudnoće, plašeći se da bi očinstvo moglo da mu naruši imidž zavodnika. Ipak, istakla je da je bio izuzetno brižan otac, pun ljubavi prema svojoj ćerki.

Filip je početkom 2000-ih posetio Srbiju tokom evropske turneje, a uvijek je sa ponosom govorio o svom srpskom porijeklu. U poslednjim godinama života sve češće se pojavljivao na pozorišnim daskama, ali je odlučio i da se vrati muzici – radio je na svom prvom solo albumu i planirao da napiše knjigu o karijeri

Preminuo u snu

Nažalost, preminuo je u snu u 35. godini, zvanično od srčanog udara, iako su postojale spekulacije da je kobne noći uzeo preveliku dozu tableta za spavanje. Njegova ćerka Saša tada je imala samo tri godine, a emotivne slike na kojima u suzama sa majkom ispraća očev kovčeg obišle su svijet.

Danas, Saša je odrasla i ima 18 godina, a mnogi kažu da nevjerovatno podsjeća na svog oca.