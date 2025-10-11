logo
Pjevač Ijan Votkins ubijen u zatvoru: Čuvari ga našli u lokvi krvi, isplivali stravični detalji

Autor Dragana Tomašević
0

Ijan Votkins ubijen u zatvoru gdje je služio kaznu zbog stravičnih napada na djecu

Pjevač Ijan Votkins ubijen u zatvoru: Čuvari ga našli u lokvi krvi Izvor: Youtube/Screeenshot

Pjevač grupe Lostprophets, Ijan Votkins, ubijen je u zatvoru gde je služio 35 godina zbog se*sualnih delikata nad decom.

Bivšem frontmenu je navodno prerezan vrat nakon što su zatvorenici jutros pušteni iz svojih zatvorskih ćelija. I policija i hitne službe su požurile u zatvor Vejkfild u zapadnom Jorkširu, ali su samo mogli da konstatuju smrt, prenosi Dejli Mejl.

Ijan Votkins je osuđen na tri i po decenije zbog niza prestupa nad djecom, uključujući pokušaj silovanja bebe, a prema prvim izvještajima, preminuo od gubitka krvi nakon što mu je prerezana vratna žila.

Izvori iz pravosuđa rekli su da je napadač na pjevača identifikovan, izvještava The Sun.

"Votkins je ubijen na najbrutalniji mogući način - a napad je bio šokantan. Napao ga je drugi zatvorenik i udario ga nožem u vrat. Stražari su bili u blizini i prilično brzo su potrčali na mjesto događaja - ali nisu mogli ništa da učine i nisu mogli da ga spasu".

Izvor je opisao scenu kao "strašnu", detaljno opisujući "krv posvuda" dok su se oglasili alarmi i sirene. Tvrde da je pedofil potom prevezen u bolnicu helikopterom hitne pomoći, ali da mu nije bilo spasa.

Izvor je objasnio da je Votkins, budući da je bio 'očigledno poznat' zbog svojih gnusnih zločina, imao 'metu na leđima'.

Ubijen Ijan Votkins
Izvor: Youtube / The Sun

Tagovi

pjevač Ijan Votkins ubistvo zatvor

