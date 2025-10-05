Umrla glumica iz serije "Dva i po muškarca" i "Štreberi": Tužnu vest saopštio suprug

Glumica Kimberli Hebert Gregori, poznata po ulozi u seriji "The Big Bang Theory" ("Štreberi") i "Dva i po muškarca", umrla je u 52. godini.
Glumica Kimberli Hebert Gregori, koja je igrala u popularnoj seriji "Štreberi", umrla je u 52. godini. Vesti o njenoj smrti potvrdio je njen bivši suprug, glumac i pevač Čester Gregori, koji joj je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama odao počast.
Osim u "Štreberima", Kimberli se pojavljivala i u seriji "Tračara" i seriji "Dva i po muškarca".
U dirljivoj poruci objavljenoj na Instagramu, Čester je napisao: "Kimberi Heber Gregori bila si oličenje briljantnosti. Crna žena čiji je um osvetljavao svaku prostoriju, čije je prisustvo nosilo i vatru i gracioznost. Učila si nas hrabrosti, umetnosti, istrajnosti i tome kako nastaviti dalje, čak i kada život traži više nego što možeš da daš".
Dodao je i da je "svet juče izgubio jednu od najboljih", prisećajući se zajedničkog rada na HBO seriji "Vice Principals".
"Imao sam čast i sreću da provedem mesece radeći sa ovom kraljicom. Nikada me niko nije nasmejao kao ona. Bila je profesionalac u svakom smislu te reči, sopran koji nikada nije promašio ton. Mnogo ćeš mi nedostajati, prijateljice".
Glumica je bila cenjena u sferama pozorišta, filma i televizije, poznata po snažnim ulogama i izraženoj harizmi. Publika ju je pamtila ne samo po The Big Bang Theory, već i po nastupima u serijama kao što su "Vice Principals", "Better Call Sau"l i "Kevin (Probably) Saves the World".
Bonus video:
