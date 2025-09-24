Preminula Klaudija Kardinale: Bila ikona filma i žrtva brutalnog silovanja, godinama krila da joj je brat sin

Glumica Klaudija Kardinale preminula u 87. godini

Izvor: YouTube/Facts Verse

Klaudija Kardinale, ikona filmske umjetnosti šezdesetih, preminula je u utorak u 87. godini u Nemuru kod Pariza.

Rođena u Tunisu, Kardinale je sarađivala sa nekim od najvećih italijanskih reditelja, uključujući Lukina Viskontija i Federika Felinija, a igrala je i rame uz rame sa najpoznatijim glumcima tog vremena, od Berta Lankastera do Alena Delona i Henrija Fonde.

Preminula je u Nemuru kod Pariza, u prisustvu svoje djece, potvrdio je njen agent za AFP.

Izvor: YouTube/Facts Verse

"Ostavlja nam u nasleđe slobodnu i inspirisanu ženu, i kao osobu i kao umjetnicu", rekao je Loran Savri u poruci.

Kardinale je kao tinejdžerka bila silovana od strane filmskog producenta i ostala trudna. Iako nije željela da se bavi filmom, odlučila je da rodi sina Patrika i da pokuša da izgradi karijeru kako bi obezbijedila sebi i njemu egzistenciju i nezavisnost.

"Uradila sam to zbog njega, zbog Patrika, djeteta koje sam željela da zadržim uprkos okolnostima i ogromnom skandalu", izjavila je za francuski Le Monde 2017. godine.

Izvor: YouTube/Facts Verse

Dok je na snimanjima filmova lomila srca svojim kolegama, među kojima su bili Marčelo Mastrojani i Alen Delon, ona ih je odbijala. Njena ljepota nije ostala nezapažena, a ubrzo je zaigrala pored Omara Šarifa. Dobila je ugovor na sedam godina, a producent joj je postao Franko Kristaldi - možda i najvažniji čovjek njenog života.

Ono što Kristaldi tad nije znao jeste da je Klaudija već trudna. Otac u Tunisu nije htio ništa da ima sa djetetom, a Kristaldi je organizovao porođaj u tajnosti. Mali Patrik je rastao uz časne sestre u Italiji, a zatim poslat Klaudijinoj porodici u Tunis.

Mališan je kasnije predstavljen kao glumičin brat, a ne sin.

Izvor: YouTube/Facts Verse

Kada se Klaudija zaljubila u Kristalda i pristala na brak, odlučili su da otkriju istinu i njenom sinu Patriku. Godine 1975. povjerila se Encu Bijagi, italijanskom novinaru i otkrila mu istinu o svojoj trudnoći.

"Nepoznati čovjek, mnogo stariji od mene, natjerao me da uđemo zajedno u automobil i silovao me je. Bilo je užasno, ali najljepša stvar koja mi se desila je što je, iz tog nasilja, rođen moj predivni Patrik", ispričala je. "Bila je to komplikovana situacija za samohranu majku, ali odlučila sam da ne abortiram. Kad je taj čovjek saznao, vratio se i tražio mi da abortiram, ali nisam ni na trenutak pomislila da se riješim djeteta", izjavila je Klaudija.

Kristaldija je napustila 1975. godine. Kasnije je govorila da nikada nije bila zaljubljena u njega, već da je on bio njen mentor, ali i prilično opasan čovjek.

Htjela da bude učiteljica

Izvor: YouTube/Facts Verse

Rođena u La Guletu kod Tunisa 15. aprila 1938. godine u porodici sicilijanskog porijekla, njen život se promijenio sa 16 godina kada je slučajno izabrana iz mase i pobijedila na izboru ljepote. Krunisana za najlepšu Italijanku u Tunisu, osvojila je putovanje na Venecijanski filmski festival, gdje je odmah privukla pažnju producenata. Iako je željela da postane učiteljica, okrenula se filmu.

"Svi reditelji i producenti željeli su da snimam, a ja sam govorila: ’Ne, ne želim to!’", prisjećala se.

Na kraju ju je otac ubijedio da ipak proba.

Iako je bila željena od mnogih, govorila je da je njena "jedina ljubav" bio napuljski reditelj Paskvale Skvitijeri, otac njene ćerke Klaudije, sa kojim je radila decenijama sve do njegove smrti 2017.

Tokom karijere glumila je u 175 filmova. Venecijanski i Berlinski festival dodijelili su joj nagrade za životno djelo, piše France 24.

Klaudija Kardinale je snimala do 2010. godine. 2017. godine je bila zaštitno lice Međunarodnog filmskog festivala u Kanu i tom prilikom je rekla: "Ja nisam uljepšavala svoju starost, niti sam bilo šta činila protiv bora. Izvinjavam se mnogima zbog toga".