"Dača i ja smo sad 3:3 u razvodima":Nataša Bekvalac priznala da je bivšem poslala poruku nakon vijesti o Maji Ognjenović

Nataša Bekvalac prokomentarisala razvod bivšeg muža Danila Dače Ikodinovića od Maje Ognjenović
Pjevačica Nataša Bekvalac objavila je novi album nakon duge pauze, što je i bio glavni razlog njenog gostovanja u emisiji Amig šou.
Voditelj Ognjen Amidžić je tu priliku iskoristio da je pita i o situaciji o kojoj su mediji donedavno pisali - razvodu njenog prvog supruga Danila Dače Ikodinovića.
Dača se nije oglašavao povodom razvoda od srpske odbojkašice, a Nataša je sada priznala da joj je drago što su ona i on "3:3" u razvodima.
"Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smo 3:3", rekla je pjevačica koja iza sebe ima tri braka, baš kao i Danilo Dača Ikodinović, a potom nastavila: "Naša komunikacija je vezana za ćerku. Poslala sam mu poruku, odgovorio mi je sa 'ha, ha'. Ne mogu da kažem šta sam napisala, on se ljuti. Hoće da sačuva te stvari za sebe, ja sam transparentna", rekla je Nataša.
