logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dača i ja smo sad 3:3 u razvodima":Nataša Bekvalac priznala da je bivšem poslala poruku nakon vijesti o Maji Ognjenović

"Dača i ja smo sad 3:3 u razvodima":Nataša Bekvalac priznala da je bivšem poslala poruku nakon vijesti o Maji Ognjenović

Autor Dragana Tomašević
0

Nataša Bekvalac prokomentarisala razvod bivšeg muža Danila Dače Ikodinovića od Maje Ognjenović

"Dača i ja smo sad 3:3 u razvodima":Nataša Bekvalac priznala da je bivšem poslala poruku nakon vijes Izvor: Instagram/bekvalceva

Pjevačica Nataša Bekvalac objavila je novi album nakon duge pauze, što je i bio glavni razlog njenog gostovanja u emisiji Amig šou.

Voditelj Ognjen Amidžić je tu priliku iskoristio da je pita i o situaciji o kojoj su mediji donedavno pisali - razvodu njenog prvog supruga Danila Dače Ikodinovića.

Dača se nije oglašavao povodom razvoda od srpske odbojkašice, a Nataša je sada priznala da joj je drago što su ona i on "3:3" u razvodima.

"Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smo 3:3", rekla je pjevačica koja iza sebe ima tri braka, baš kao i Danilo Dača Ikodinović, a potom nastavila: "Naša komunikacija je vezana za ćerku. Poslala sam mu poruku, odgovorio mi je sa 'ha, ha'. Ne mogu da kažem šta sam napisala, on se ljuti. Hoće da sačuva te stvari za sebe, ja sam transparentna", rekla je Nataša.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nataša Bekvalac razvod Danilo Ikadinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ