Đina Džinović odmah nakon provoda uradila nešto neočekivano: Zabilježila sve kamerom, pratioci ostali bez teksta

Ona se trenutno nalazi na Mikonosu, gdje uživa sa svojim društvom. Đina je podijelila nekoliko video snimaka na kojima se vidi kako izgleda jedan njihov izlazak na ljetovanju. Nakon ludog provoda i zabave, ćerka Meline i Harisa Džinovića je riješila da posjeti tatu majstora.

Ona je sa prijateljem tokom noći u izazovnoj bordo haljini sa dubokim dekolteom otišla kod jedne djevojke, koja joj je istetovirala prst. Đina je sve to zabilježila kamerom i podijelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Ipak, nije željela da otkriva kako izgleda tetovaža.

Spavali 13 sati

Ćerka popularnog pjevača obratila se svojim obožavaocima dan ranije i otkrila da koliko dugo je spavala i kako se ojseća nakon jednog od izlazaka.

"Dobro jutro, dan dva! Mi smo se komirali oko 1 ujutru, nismo nigdje izašli, bili smo kod prijatelja kući, a spavali smo tačno 12 sati! Kad smo se probudili rekla sam da nema potrebe da spavam naredna dva dana... Što ćemo i učiniti", rekla je Đina Džinović.

"Idemo sad na jednu plažu koja je blizu našeg hotela, samo da bi se malo okupali, osunčali i došli sebi posle ovoliko spavanja. Onda idemo da nastavimo sa društvom dalje", kazala je potom Đina, koja je pokazala misterioznog muškarca koji putuje sa njom.

"Spavali smo 13 sati", rekao je on, na šta se ona nadovezala:

"Evo, ovako imate utisak kao da ste sa nama na putovanju".