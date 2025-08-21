logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Spavali smo 13 sati": Đina Džinović objavila snimak sa misterioznim muškarcem, ne može da dođe sebi

"Spavali smo 13 sati": Đina Džinović objavila snimak sa misterioznim muškarcem, ne može da dođe sebi

Autor Ana Živančević
0

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina, objavila je video na Instagramu u kojem otkriva kako se provodi na ljetovanju.

Đina Džinović objavila snimak sa misterioznim muškarcem, ne može da dođe sebi Izvor: Instagram printscreen/ djinadzinovic

Đina Džinović trenutno boravi na Mikonosu, gdje se snimila odmah nakon buđenja.

"Dobro jutro, dan dva! Mi smo se komirali oko 1 ujutru, nismo nigdje izašli, bili smo kod prijatelja kući, a spavali smo tačno 12 sati! Kad smo se probudili rekla sam da nema potrebe da spavam naredna dva dana... Što ćemo i učiniti", rekla je Đina Džinović.

"Idemo sad na jednu plažu koja je blizu našeg hotela, samo da bi se malo okupali, osunčali i došli sebi posle ovoliko spavanja. Onda idemo da nastavimo sa društvom dalje", kazala je potom Đina, koja je pokazala misterioznog muškarca koji putuje sa njom.

Pogledajte fotografije Đine Džinović sa Mikonosa:

"Spavali smo 13 sati", rekao je on, na šta se ona nadovezala:

"Evo, ovako imate utisak kao da ste sa nama na putovanju".

Inače, njena majka Melina je nedavno navodno kupila stan u Monaku, kraju gde stan ima i Lepa Brena, kako se piše, a ćerka je često posjećuje.

"Muškarac mora da zna moju vrijednost"

"Muškarac koji želi da me osvoji morao bi da preokrene cio svijet, ne da bi me impresionirao, već da bi dokazao da zna moju vrijednost",  priznala je Đina nedavno.

"Za sebe ću (kada budem odlučila da sam spremna za vezu i da sam u poziciji da mogu da budem odgovorna za njegova osjećanja i mir) da biram samo onog koji će stupiti u ulogu zaštitnika mog mira, graditi moju sreću i stajati uz mene u kontinuitetu, bez izgovora i pauza. Prihvatam isključivo psihički stabilnu, emocionalno izgrađenu ličnost koja zna šta želi... Prihvatam samo partnera za život, a ne prolaznu avanturu! Smatram da ni jedna izgrađena djevojka ne zaslužuje ništa manje", dodala je ona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đina Džinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ