"Spavali smo 13 sati": Đina Džinović objavila snimak sa misterioznim muškarcem, ne može da dođe sebi

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina, objavila je video na Instagramu u kojem otkriva kako se provodi na ljetovanju.

Izvor: Instagram printscreen/ djinadzinovic

Đina Džinović trenutno boravi na Mikonosu, gdje se snimila odmah nakon buđenja.

"Dobro jutro, dan dva! Mi smo se komirali oko 1 ujutru, nismo nigdje izašli, bili smo kod prijatelja kući, a spavali smo tačno 12 sati! Kad smo se probudili rekla sam da nema potrebe da spavam naredna dva dana... Što ćemo i učiniti", rekla je Đina Džinović.

"Idemo sad na jednu plažu koja je blizu našeg hotela, samo da bi se malo okupali, osunčali i došli sebi posle ovoliko spavanja. Onda idemo da nastavimo sa društvom dalje", kazala je potom Đina, koja je pokazala misterioznog muškarca koji putuje sa njom.

Pogledajte fotografije Đine Džinović sa Mikonosa:

"Spavali smo 13 sati", rekao je on, na šta se ona nadovezala:

"Evo, ovako imate utisak kao da ste sa nama na putovanju".

Inače, njena majka Melina je nedavno navodno kupila stan u Monaku, kraju gde stan ima i Lepa Brena, kako se piše, a ćerka je često posjećuje.

"Muškarac mora da zna moju vrijednost"

"Muškarac koji želi da me osvoji morao bi da preokrene cio svijet, ne da bi me impresionirao, već da bi dokazao da zna moju vrijednost", priznala je Đina nedavno.

"Za sebe ću (kada budem odlučila da sam spremna za vezu i da sam u poziciji da mogu da budem odgovorna za njegova osjećanja i mir) da biram samo onog koji će stupiti u ulogu zaštitnika mog mira, graditi moju sreću i stajati uz mene u kontinuitetu, bez izgovora i pauza. Prihvatam isključivo psihički stabilnu, emocionalno izgrađenu ličnost koja zna šta želi... Prihvatam samo partnera za život, a ne prolaznu avanturu! Smatram da ni jedna izgrađena djevojka ne zaslužuje ništa manje", dodala je ona.