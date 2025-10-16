logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Ivanović kao milion dolara na reviji Viktorijinih anđela: Pokazala go stomak, mahala joj Irina Šajk (Foto, Video)

Ana Ivanović kao milion dolara na reviji Viktorijinih anđela: Pokazala go stomak, mahala joj Irina Šajk (Foto, Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Najljepša srpska teniserka prisustvovala "događaju godine", modnoj reviji "Viktorijas sikreta"

Ana Ivanović kao milion dolara na reviji Viktorijinih anđela Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ana Ivanović, najljepša srpska teniserka i bivša žena Bastijana Švajnštagera, pojavila se sinoć na modnoj reviji brenda "Viktorijas sikret", reviji koja okuplja najveće zvijezde među mankenkama i koja se opisuje kao događaj godine.

Pistom su u donjem vešu koračale i bivša srpska snajka Adrijana Lima, penzionisana Alesandra Ambrosio, zgodna Irina Šajk... a pažnju svih prisutnih izazvala je i Srpkinja Ana Ivanović.

Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ana se na ružičastom tepihu pojavila u uskoj haljini koja je otkrivala njen stomak, a Instagram stori je prepun slika iz "prvih redova" u kojima je uživala naša teniserka.

Pogledajte i ovu sliku:

Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ipak, snimak koji je izazvao najviše pažnje, jeste onaj na kojem s publikom vrišti u trenutku kada je na pistu stala Irina Šajk, zbog čega je ruska manekenka i mahnula Ani.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Ivanović revija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ