Poznato ko nasleđuje Armanijevu imperiju: Šok otkriće nakon otkrivanja testamenta

Đorđo Armani preminuo je 4. septembra u 91. godini, a sada su poznati detalji njegovog testamenta.

Izvor: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia

Fondacija Đorđo Armani imenovala je Pantalea del Orka za svog novog predsjednika, pokazuje dokument koji je video Rojters. Pantaleo del Orko, privatni i poslovni partner slavnog italijanskog dizajnera koji je preminuo početkom septembra, biće u odboru Fondacije sa još četiri člana.

To su Rotšildov bankar Irving Beloti, Armanijev nećak Andrea Kamerana, notarka Elena Terengi i advokat Andrea Silvestri, dodaje britanska agencija. Fondacija, koju je dizajner Dorđo Armani vodio do svoje smrti, kontroliše 30 odsto glasova u njegovom poslovnom carstvu. Očekuje se da će ona takođe predložiti ime novog izvršnog direktora modne grupe Armani.

U okviru testamenata, Armani je svojim naslednicima naložio prodaju 15 odsto udjela u modnoj grupi, pri čemu će prioritet imati luksuzni konglomerat LVMH, kompanija Loreal, lider u industriji naočara Esilor luksotika ili neka druga grupa "jednakog statusa" koju odredi Fondacija u dogovoru sa del Orkom.

Fondacija Đorđo Armani postaće kompletni vlasnik firme koju je osnovao modni dizajner, navodi se u testamentu koji je ostavio nedavno preminuli kreator, preneli su italijanski mediji.

Pantaleo del Orko će imati 40 odsto glasačkih prava u raspolaganju akcijama firme, dok će 30 odsto imati Fondacija Armani, a po 15 odsto porodični naslednici, Armanijeva nećaka Silvana Armani i nećak Andrea Kamerana.