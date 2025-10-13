Potresni govor Halidove unuke Lamije: "Volimo te, deda, nisu nam rekli da si otišao ali mi smo znali"

Komemoracija Halidu Bešliću održana je u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a govor njegove unuke lomi dušu.
Danas, 13. oktobra, održaće se komemoracija Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu Sarajeva u 11 sati, tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici. Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova.
Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad - kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.
Sin Dino Bešlić sa decom i suprugom došao je u Narodno pozorište, a pored njega je ostala prazna stolica koja je na kojoj piše ime udovice Halida Bešlića, koja nije došla na komemoraciju.
"Životni put Halida Bešlića bio je ispisan u zvezdama. Karijeru više od 4 decenije obeležili su mnogi hitovi. Održao je mnogobrojne koncerte širom sveta, a samo 500 od njih bilinsu humanitarnog karaktera. Njegova velikodušnost nije bila samo reč, već delo. Pevao je za bolesne, za ljude bez krova, za sve kojima treba pomoć. Biti veliki, znači biti ljudski."
"Volimo te, deda"
Unuka Halida Bešlića prva je govorila na komemoraciji:
"Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban. Mnogo ljudi te voli. Nismo ni bili svesni koliko ih je. Ja jesam muzički nadarena, a imam i na koga da budem, Ja sam dedin lav. Volela bih da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas u utorak na pustio, ali mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, oslonac i štit. Mi bi voleli da si tu. Volimo te" rekla je mala Lamija.