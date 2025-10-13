logo
Dino Merlin rasplakao cijelu salu na komemoraciji Halida Bešlića: Slomio se pred svima, riječima dotakao sve duše

Autor Marina Cvetković
0

Dino Merlin održao je potresan govor na komemoraciji u čast Halida Bešlića.

Dino Merlin rasplakao sve na komemoraciji Bešlića Izvor: Printscreen/BHRT

Dino i Halid bili su veliki drugari, a prije samo malo više od 6 mjeseci objavili su zajedničku pjesmu i spot "Godino vrela".

Pogledajte

01:29
Komemoracija Halida Bešlića u Sarajevu
Izvor: kurir televizija
Izvor: kurir televizija

Dino Merin rasplakao cijelu salu

"Draga porodico, prijatelji. Riječi su riječi, ali slike i osjećaji govore mnogo više. Podijeliću sa vama slike neke, kada sam bio, poslednje trenutke sa vremenom. Dremao je i sa usana mu se izmakla psovka kada smo ga okretali na bok. Pričao sam mu Gljivine fore, smijali smo se. Smijali smo se da ne bi plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Donio sam mu čokoladu. Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bijele priglavke. Kakav je to minimalizam, nešto tako jednostavno i posebno. Nešto potrebno kao brašno, papir, so, nešto tako toplo kao naš Halid. Mnogo će vode Bosnom proteći do tad, dok se ne rodi takva duša. Gdje god da si, voljen da si", rekao je Dino i rasplakao cijelu salu.

Pogledajte emotivne scene:

Evo ko je još od estrade pošao put Sarajeva:

