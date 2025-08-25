"Nemoj da pričaš ni sa jednom djevojkom tamo": Veljko pokazao koliko je Bogdana ljubomorna, nasmijao internet

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko, našalio se sa sa svojom suprugom na Instagramu.

Bokser i sin najveće balkanske zvijezde Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, nerijetko se našali na račun svog odnosa sa suprugom Bogdanom Ražnatović. Tako je bilo i ovoga puta, kada je Veljko podijelio objavu na društvenim mrežama, aludirajući na navodnu ljubomoru supruge.

"Idem u rat", rekao je.

"Nemoj da pričaš ni sa jednom djevojkom tamo", kaže mu ona, ilustrovano je u objavu na koju je Veljko označio Bogdanu.

"Nikada se neću razvesti"

Veljko Ražnatović je nedavno podelio snimak u kom je sveštenik govorio o razvodu i istakao da je "razvod najteži udarac za decu", a bokser se složio sa tim.

Naime, Veljko je najprije podijelio snimak sveštenika koji je govorio o razvodu, a kako kaže nakon ove objave neprestano je počeo da mu zvoni telefon.

"Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite djetetu, to je uništenje njegove cijele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko djete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem povjerenju. Reći će: 'Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da' Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu, stoji u video snimku, a Veljku Ražnatoviću se očigledno dopalo šta je govorio te je to i podijelio."

Ubrzo je, kako kaže, počeo da dobija brojne pozive jer su mnogi pogrešno shvatili njegovu objavu.

"Sto ljudi me je zvalo da me pita da li se razvodim. Bože me sačuvaj gospode, oprosti im ne znaju šta pričaju. Odakle vam to pada na pamet, ja podijelio objavu da je razvod najgora stvar koja može da se uradi djeci, a ne da se ja razvodim. Ja se nikada neću razvesti", rekao je Veljko Ražnatović.

