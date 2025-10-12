logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krio kokain u gaćama, za noć trošio 50.000 €: Folkeru ljubili cipele, a onda se saznalo da je promenio veru

Krio kokain u gaćama, za noć trošio 50.000 €: Folkeru ljubili cipele, a onda se saznalo da je promenio veru

Autor Đorđe Milošević
0

Mnogi smatraju da je turbulentan život legende narode muzike koje pesme i dan danas traju, zaslužio ekranizaciju.

Krio kokain u gaćama, za noć trošio 50.000 €: Folkeru ljubili cipele Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sinan Sakić rođen je na današnji dan, 13. oktobra 1956. godine u Loznici, a preminuo je 1. juna 2018. godine. Svoju muzički karijeru započeo je kao bubnjar, tvrdeći da ne zna da peva.

Krajem sedamdesetih radio je kao konobar u kafani, gde mu je jedan čovek ponudio iznos u vrednosti od dve njegove mesečne plate, samo da bi čio kako peva. Tako je Sinan Sakić započeo muzičku karijeru i postao legenda narodne muzike.

Vrtoglavi uspeh

U početku je učio pesme tada popularnih pevača narodne muzike, a onda je prvu pesmu „Rastanak kraj reke“ snimio u stidiju 1978. godine, a naredne još dve koje su postale hitovi. Ubrzo je snimio i prvi album koji je nosio naziv „Miko, druže moj“. Na muzičkoj sceni izdvojio se neobičnim glasom, jedinstvenim pristupom muzici i emociji koju je unosio u svaku izvedbu.

Postao je brzo jedan od najslušanijih pevača u Jugoslaviji, a saradnja sa kompozitorom Miodragom M. Ilićem, poznatijim kao Mile Bas donela mu je ogroman uspeh.

Promenio veru

Sinan je sa suprugom Sabinom bio u braku od 1981, dobili su četvoro dece, tri sina i ćerku, a pevač je bio jedan od prvih koji je promenio veru u budističku. Iako rođen kao musliman, on je pronašao svoj duhovni mir u budizmu. U Indiju je često odlazio sa suprugom Sabinom, što zbog ćerke koja je tamo studirala, što zbog želje da uživaju u njihovom načinu života. Sinan i Sabina su u Indiji upoznali i duhovnog vođu Sai Babu, te su boravili u njegovom hramu. Meditacije su ih kaže opuštale i smirivale.

Pogledajte Sinanov mural:

Sakići su prvi put otišli u Indiju 1996. godine, kada je njihov sin Alen imao teške opekotine. Tvrdili su da im je upravo indijski duhovni vođa mnogo pomogao kod ovog problema.

Buran život i poroci

Nije tajna da je Sinan Sakić bio sklon raznim porocima. Javno je priznao više puta da je preterano konzumirao alkohol, najčešće viski, da mu ni droga nije strana, ali i da je znao za noć da prokocka i po 50.000 evra.

Zbog narkotika je imao problema sa zakonom. Policija je kod Sakića pronašla kokain i to u donjem vešu, na graničnom prelazu Trbušnica. Bez obzira na sve probleme, publika ga je i dalje obožavala.

U oktobru 2017. godine zbog pogoršanog zdravstvenog stanja smešten je na lečenje u Klinički centar u Tuzli na odeljenju za intenzivnu negu, jer je bolovao od jetrene encefalopatije. U maju 2018. godine trebao je da obavi transplantaciju jetre na klinici u Padovi u Italiji, međutim stanje mu se iznenada pogoršalo i preminuo je 1. juna 2018. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

sinan sakić vjera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ