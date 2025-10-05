"Prišao mi je Sinan Sakić i pitao zašto ga vrijeđam": Karleuša emotivno govorila o pjevaču, mnogi ovo nisu očekivali

Jelena Karleuša govorila je o susretu sa legendarnim pjevačem Sinanom Sakićem.

Izvor: Youtube printscreen/Kurir

U najnovijoj epizodi "Pinkovih zvezda" jedan od kandidata posebno je privukao pažnju izvođenjem emotivne pjesme Sinana Sakića. Njegova interpretacija ganula je publiku i žiri, a naročito Jelenu Karleušu, koja mu je uputila riječi hvale.

Vidno dirnuta, Karleuša je tom prilikom podijelila sjećanje na susret sa pokojnim pjevačem i otkrila neke do sada nepoznate detalje iz njihovog razgovora.

"Svašta sam pričala za Sinana da bih bila zanimljiva u jednom drugom takmičenju i ogrešila sam se naravno. Bila sam na jednom letu, sedim u avionu i prilazi mi Sinan Sakić i kaže: 'Zašto ti mene onako vrijeđaš', ja sam rekla: 'Ja? Nikada u životu, to se nije desilo' isto mi se desilo i sa Šerifom Konjevićem, rekla sam da je to džiberska muzika, mnogo sam se pokajala zbog tih riječi", rekla je Karleuša i dodala:

"Ja sam svašta pričala, ali se sada izvinjavam. Sve ono što pjevaju to je balkanski gen i što mi na ovim prostorima najviše volimo."

Dragomir Despić Desingerica se nadovezao:

"Sačekaj bajo, ja u svojim pjesmama imam taj turbo-folk, ja se ložim na tu muziku i mnogo volim. Ja ne mogu da je pravim kao što se pravila prije 30 godina, pravim je da je približim novom zvuku", rekao je Desingerica, koji često burno polemiše sa Karleušom.

