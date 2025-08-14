Jedan sin bio ubica i silovatelj, majci zapalio kuću pa umro u zatvoru: Djeca Sinana Sakića imala tragične sudbine

Sinan Sakić ima četvoro djece, a najviše problema zadavao mu je sin Rašid.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/ Kurir/Zorana Jevtić/Instagram/djulkica/Prinstcreen

Iako je prošlo sedam godina nakon odlaska Sinana Sakića, njegove pjesme i dalje žive među publikom. Folk pjevač bio je poznat po jedinstvenoj emociji i prepoznatljivom glasu, a njegovi hitovi obeležili su decenije narodne muzike.

Više od 40 godina bio je u braku sa Sabinom, s kojom je dobio dvoje djece – Alena i Đulkicu, dok je iz ranijih brakova imao sinove Rašida i Meda.

Alen Sakić

Alen Sakić je najveću popularnost stekao u saradnji sa Stefanom Đurićem Rastom, ali njegov život je obilježila i teška nesreća iz djetinjstva. Sa samo šest godina zadobio je ozbiljne opekotine, pa ga je otac Sinan odveo čak u Indiju na liječenje. Iako su mu tada pomogli, ožiljci na licu ostali su vidljivi i danas.

Alen Sakić

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prvi put su otišli u Indiju 1996. godine, a narednih godina često su se vraćali. Tamo su upoznali duhovnog vođu Sai Babu i redovno boravili u njegovom hramu, pronalazeći mir u meditacijama. Sinan je bio fasciniran indijskim načinom života, pa je u jednom gradiću kupio kuću u kojoj je živjela njihova ćerka dok je studirala menadžment.

Sabina i Sinan često su putovali u Indiju kako bi posjećivali ćerku i uživali u toj sredini. Iako su joj savjetovali da ostane, ona se zbog ljubavi vratila u Srbiju. Kuća je na kraju prodata 2017. godine, jer porodica više nije mogla da je održava niti da putuje tako često zbog zdravlja i godina.

Đulkica Sakić

Đulkica Sakić poznata je po britkom jeziku, a za oca je bila posebno vezana. Loši odnosi među Sinanovom djecom su je izuzetno pogađali, a u vrijeme problema sa Rašidom, pokojnim problematičnim bratom otkrivala je jezive detalje odnosa sa porodicom.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Rašid Sakić

Sin pokojnog pjevača bio je problematičan i često je upadao u probleme sa policojom i bio je i na poternici. Prije tri godine ga je policija uhvatila kako divlja automobilom po Loznici i kako je imao potjernicu odmah je upućen na izdržavanje kazne.

Bio je višestruki povratnik, a poslednji put je uhapšen u januaru 2019. godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača V. M. (34). Posle hapšenja određen mu je pritvor, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam mjeseci kućnog pritvora.

"Protiv njega se vodi postupak zbog razbojništva, odnosno zbog sumnje da su opljačkali krojačku radnju. Navodno, pošto su uzeli sav novac koji su pronašli kod krojača, otišli su u obližnji kafić i naručili piće. Upravo u tom kafiću policija ih je i uhapsila " rekao je tada izvor za Kurir.

Izvor: Facebook/Rasid Sakić (Ćelo)

On navodi da posle određivanja kazne Sakić nije smio da napušta prostorije kuće u kojoj je boravio bez odluke suda u Loznici.

U podužem dosijeu, Rašid Sakić ima krivična djela posjedovanje i prodaja droge, razbojništvo, nasilno ponašanje, ali i ubistvo Dragoljuba Despotovića Drajinog.

Setra ga nije štedjela

Đulkica je svojevremeno tvrdila da je Rašid silovatelj i apelovala da je on čovek koji je opasan po okolinu.

"Voljela bih da se što prije promijene zakoni o silovanju i silovateljima na našim prostorima jer ja godinama djecu ne smijem nigde bezbjedno da pustim da šetaju. Moj brat Rašid je prvi silovatelj. Čovjek iza sebe ima sedam ili osam silovanja, možda i 20 nisam sigurna, a nikad za to nije dobio adekvatnu kaznu. Je l' vi shvatate da za njega godinama zakon kao da nije postojao? Taj čovek ima mnogo ljudi koji rade za njega, postoje policijski izvještaji u kojima jasno stoji da je silovatelj. Zbog njega nisam smjela da kročim u Srbiju. Vidjela sam dokumente svojim očima. Ja nisam mogla da kročim u našu zemlju zbog straha da će ko zna šta da mi uradi. Nemam strah zbog sebe, ali imam djecu i porodicu. Ne mogu njih da izlažem bilo kakvoj opasnosti " ispričala je Sinanova naslednica tada.

Sinanova supruga je nedavno govorila da je svjesna da je njihovu kuću upravo zapalio Rašid ali da ga se nije plašila.

Izvor: TV Pink / screenshot

" Morala sam da uzmem pare na kamatu. Samo dok se ne snađem, naravno sve sam vratila. 40 godina smo Sinan i ja bili u braku i više... Rašid, njegova djevojka imali su sastanke kako da mi oduzmu sve, Medo mi je to rekao njegov brat... Bio je prisutan... Pričali su da će zapaliti kuću, mislim da se Sinan okrenuo u grobu. I posle toga sam mu prepisala stan jer sam tako obećala. Sinan je napisao u testamentu da će me prokleti ako to uradim, ali sam eto, uradila... I nakon što je zapalio kuću prepisala sam mu stan ali ne zato što ga se plašim. Ne plašim se ja njega, samo Boga... Da je došao, ja bih mu presudila na kapiji, jer ne postoji djelo koje on nije počinio " otkrila je Sabina.

Rašid Sakić (45), sin pokojnog pjevača Sinana Sakića, preminuo je u KPZ Sremska Mitrovica 2023. godine, a uzrok smrti nije poznat.