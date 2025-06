Sinanovoj udovici izvršitelji ušli u stan: Pjevačica joj pomogla sa 350.000 dinara, a njegove sinove nazvala ološima

Sabina, udovica Sinana Sakića otkrila je da je prošla kroz pakao zbog njegove porodice, ali i zbog finansijskih problema.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Sabina Sakić se prisjetila teškog perioda i sukoba sa Miodragom Ilićem, autorom brojnih pjesama njenog pokojnog supruga Sinana Sakića. Kako je istakla, tada je bila potpuno slomljena i izgubljena, ne znajući kome da se obrati i kako da nastavi dalje. U tim teškim trenucima, neočekivanu i iskrenu podršku pružila joj je pjevačica Marta Savić, koja je, kako Sabina kaže, bila uz nju kada joj je bilo najpotrebnije. Da nije bilo Marte, vjeruje da bi se teško izvukla iz tog emotivnog i pravnog lavirinta.

"Moram da kažem da mu Miodrag nikada nije dinar dao. Svaki interpretator ima svoj procenat, ali Sinan nikad nije isplaćivan od Miodraga Ilića. On je uzimao desetine hiljada eura, a ja nemam pare da preživim. Pozajmljujem se. Moj muž je sve pošteno zaradio, ja zaslužujem svoj dio. Meni su na kraju izvršitelji došli da popišu stan. Marta Savić mi je uplatila 350.000 dinara, kako bih platila Miodragu. Mislim da se Sinan prevrtao u grobu", rekla je ona jednom prilikom.

Imala problema sa Sinanovim pokojnim sinom

Nakon smrti Sinana Sakića, njegova udovica Sabina se nije libila da u javnosti iznese sve detalje o njegovoj porodici, dugovima, sinovima i teškim trenucima.

"Apsolutno niko nije pomogao, nisam ni očekivala, jer oni za života Sinanovog nisu došli da nas obiđu. Mislim da Sinan nije dugo vremena pričao sa svojom porodicom. Kada sam se udala za njega, već su imali neke probleme. Bilo mi je momenata što se nisam znala snaći. Prvih deset dana sam izgubila 17 kilograma, samo sam sjedjela i ćutala, vjerovatno sam doživjela neki mentalni šok. Tako sam dvije godine, pa sam progovorila. Teško mi je što me niko nije pozvao da pita. Bilo je teških trenutaka i finansijskih gdje nisu hteli da mi pomognu. Stan koji sam mu prepisala posle njegove smrti, tom zatvoreniku (Rašidu), prodao je za 11.000 eura, zamislite", rekla je Sabina u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

"Ostavinska rasprava nije rađena po testamentu. Rađena je po Sinanovoj imovini, što znači da su samo kuća, pištolj, auto bili na njegovo ime, a stanove koji su dobili ološi, dva brata od kojih je jedan umro u zatvoru, a drugi živi u Tuzli i plasira laži... Oni su dobili od mene stanove na poklon. Umrli je odmah prije dvije godine svoj stan prodao, a drugi u Tuzli živi sa svojom porodicom", ispričala je Sabina

"Čak sam zvala i neke Sinanove kolege da mi pomognu kada je bilo teško, odbili su me. Morala sam da uzmem pare na kamatu. Samo dok se ne snađem, naravno sve sam vratila. 40 godina smo Sinan i ja bili u braku i više... Rašid, njegova djevojka imali su sastanke kako da mi oduzmu sve, Medo mi je to rekao njegov brat... Bio je prisutan... Pričali su da će zapaliti kuću, mislim da se Sinan okrenuo u grobu. I posle toga sam mu prepisala stan jer sam tako obećala. Sinan je napisao u testamentu da će me prokleti ako to uradim, ali sam eto, uradila... I nakon što je zapalio kuću prepisala sam mu stan, ali ne zato što ga se plašim. Ne plašim se ja njega, samo Boga... Ja bih mu presudila na kapiji, jer ne postoji djelo koje on nije počinio", otkrila je ona svojevremeno.

(Blic.rs/Mondo)