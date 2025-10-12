logo
"Oduzeti pasoš i proterati iz Srbije": Poznati besni na Piksija nakon sramnog poraza od Albanije

Autor Đorđe Milošević
0

Brutalne reakcije na račun Piksija nižu se na društvenim mrežama, a većina poznatih je javno reagovala, što je mnoge iznenadilo.

"Oduzeti pasoš i proterati iz Srbije": Poznati besni na Piksija nakon sramnog poraza od Albanije Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez selektora Dragana Stojkovića Piksija, koji je sinoć podneo ostavku nakon teškog poraza naše reprezentacije od Albanije u Leskovcu. Poraz od 1:0 bio je "kap koja je prelila čašu", a navijači, ali i brojne javne ličnosti iz raznih sfera života burno su reagovali na društvenim mrežama.

Jedan od njih, rijaliti igrač Vladimir Tomović, žestoko je kritikovao Piksija:

"Da ima zakona, otkaz bi bio najmanje što ti sleduje. Oduzeo bih ti pasoš i proterao iz zemlje", napisao je Tomović za Piksija.

Zet Šabana Šaulića preuzima reprezentaciju

Poraz od Albanije zakomplikovao je plasman Srbije u baraž za Svetsko prvenstvo. Pred reprezentacijom su još tri ključna meča, koja moraju biti pobednička, uključujući i naredni protiv Andore.

Došlo je do promena u stručnom štabu. Piksi neće putovati sa ekipom, a ni Goran Đorović neće voditi tim. Umesto njih, reprezentaciju će privremeno preuzeti legendarni Zoran Bata Mirković, koji će pokušati da stabilizuje situaciju i osigura plasman u baraž.

