"Oduzeti pasoš i proterati iz Srbije": Poznati besni na Piksija nakon sramnog poraza od Albanije

Brutalne reakcije na račun Piksija nižu se na društvenim mrežama, a većina poznatih je javno reagovala, što je mnoge iznenadilo.
Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez selektora Dragana Stojkovića Piksija, koji je sinoć podneo ostavku nakon teškog poraza naše reprezentacije od Albanije u Leskovcu. Poraz od 1:0 bio je "kap koja je prelila čašu", a navijači, ali i brojne javne ličnosti iz raznih sfera života burno su reagovali na društvenim mrežama.
Jedan od njih, rijaliti igrač Vladimir Tomović, žestoko je kritikovao Piksija:
"Da ima zakona, otkaz bi bio najmanje što ti sleduje. Oduzeo bih ti pasoš i proterao iz zemlje", napisao je Tomović za Piksija.
Poraz od Albanije zakomplikovao je plasman Srbije u baraž za Svetsko prvenstvo. Pred reprezentacijom su još tri ključna meča, koja moraju biti pobednička, uključujući i naredni protiv Andore.
Došlo je do promena u stručnom štabu. Piksi neće putovati sa ekipom, a ni Goran Đorović neće voditi tim. Umesto njih, reprezentaciju će privremeno preuzeti legendarni Zoran Bata Mirković, koji će pokušati da stabilizuje situaciju i osigura plasman u baraž.