Kobni događaj promijenio je cijelu porodicu: Ovako danas izgleda Čolina žena koju ne viđamo u javnosti (Foto)

Zdravko Čolić i dalje važi za jednog od najvećih miljenika žena na domaćoj estradi, baš kao i na početku svoje karijere. Ipak, samo jedna je uspjela da osvoji njegovo srce – njegova supruga Aleksandra, sa kojom ima dvije ćerke.

Aleksandra ne voli javna pojavljivanja i gotovo je nikada ne viđamo uz supruga na događajima. Poslednji put primijećena je prošlog ljeta kada je sa ćerkama prisustvovala Čolinom nastupu u najvećoj diskoteci na Crnogorskom primorju, gdje se trudila da ostane neprimjetna.

Brak koji traje više od dvije decenije

Zdravko i Aleksandra Čolić vjenčali su se 1. maja 2001. godine, nakon 11 godina zabavljanja. Pjevač je tada imao 50 godina, a njihovo poznanstvo započelo je dok je Aleksandra studirala geografiju.

Zdravko je u jednom intervjuu otkrio da ga je supruga osvojila svojom prirodnošću i jednostavnošću:

"Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a vremenom smo započeli i vezu", ispričao je svojevremeno Čola.

Zanimljivo je da se Aleksandra jednom pojavila u Čolinom spotu za pjesmu "Tebe čuvam za kraj", u poslednjem kadru videa, što je bilo pravo iznenađenje za publiku.

Koban trenutak presudio

Njena odluka da se povuče iz javnosti, kako je Čolić ispričao, dijelom je posledica neprijatnog događaja koji se davno dogodio:

"Mnogo toga sam prošao i doživio u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posjekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sjećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti", rekao je Čola.