Ovo je bio najšokantniji trenutak sa dodjele Oskara 2026: Glumac otvorio kovertu, pa nastao muk u publici

Glumac i komičar Kumail Nandžijani bio je jedan od voditelja ovogodišnje dodjele, no, kada je trebalo da se proglasi ko je osvojio nagradu u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, uslijedila je neočekivana situacija.

Ovogodišnja, 98. ceremonija dodjele Oskara donijela je nekoliko neočekivanih, pa za mnoge i prilično šokantnih trenutaka. Jedan od njih dogodio se tokom proglašenja pobjednika u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, kada je ishod bio neriješen.

Nagradu je uručivao glumac i komičar Kumail Nanjiani, koji je po otvaranju koverte iznenađeno saopštio publici: "Rezultat je izjednačen!".

omg the SEVENTH tie in Oscars history just happened!!!! this time in the Live-Action Short category



Kumail Nanjiani: "It's a tie! I'm not joking! It's actually a tie, so everyone calm down!"pic.twitter.com/SHnbgZDCzX — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse)March 16, 2026

Publika se najprije nasmijala misleći da je riječ o šali, nakon čega je Nandžijani ozbiljno rekao "Ne šalim se. Zaista je izjednačeno. Proći ćemo kroz ovo." Glumac je potom u šali poručio svima da "ne paniče", a onda je proglasio pobjednike - "The Singers" i "Two People Exchanging Saliva".

Iako je mnoge iznenadilo ovo proglašenje, to nije prvi put u istoriji Oskara da je rezultat bio izjednačen. Ista situacija prethodno se dogodila šest puta: