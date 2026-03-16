Ovo je bio najšokantniji trenutak sa dodjele Oskara 2026: Glumac otvorio kovertu, pa nastao muk u publici

Autor Jelena Sitarica
0

Glumac i komičar Kumail Nandžijani bio je jedan od voditelja ovogodišnje dodjele, no, kada je trebalo da se proglasi ko je osvojio nagradu u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, uslijedila je neočekivana situacija.

Ovo je bio najšokantniji trenutak sa dodjele Oskara 2026

Ovogodišnja, 98. ceremonija dodjele Oskara donijela je nekoliko neočekivanih, pa za mnoge i prilično šokantnih trenutaka. Jedan od njih dogodio se tokom proglašenja pobjednika u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, kada je ishod bio neriješen.

Nagradu je uručivao glumac i komičar Kumail Nanjiani, koji je po otvaranju koverte iznenađeno saopštio publici: "Rezultat je izjednačen!".

Publika se najprije nasmijala misleći da je riječ o šali, nakon čega je Nandžijani ozbiljno rekao "Ne šalim se. Zaista je izjednačeno. Proći ćemo kroz ovo." Glumac je potom u šali poručio svima da "ne paniče", a onda je proglasio pobjednike - "The Singers" i "Two People Exchanging Saliva". 

Iako je mnoge iznenadilo ovo proglašenje, to nije prvi put u istoriji Oskara da je rezultat bio izjednačen. Ista situacija prethodno se dogodila šest puta:

  • 1932. - najbolji glumac: Fredrik Marč za "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" i Valas Biri za "The Champ" osvojili su nagradu zajedno. Iako je Marč imao jedan glas više, tadašnje pravilo je nalagalo da Oskara dobija i kandidat koji za pobjednikom zaostaje najviše tri glasa.
  • 1950. - kratkometražni dokumentarni film: pobjedu su podijelili "So Much for So Little" i "A Chance to Live".
  • 1969. - najbolja glumica: istorijski neriješen rezultat između Ketrin Hepburn za "The Lion in Winter" i Barbara Strejsend za "Funny Girl".
  • 1987. - najbolji dokumentarni film: nagradu su podijelili Arti Šou: "Time Is All You’ve Got i Down" i "Out in America".
  • 1995. - kratkometražni igrani film: izjednačenje između "Trevor" i "Franz Kafka's It's a Wonderful Life".
  • 2013.- montaža zvuka: pobjedu su podijelili Zero Dark Thirty i Skyfall.

