"Brega plaća avione i hotele sa 5 zvjezdica:" Muzičari daju bogatstvo za simfonijske orkestre, evo koliko izdvaja Čola

Muzičari ne žale novac kako bi njihovi koncerti zvučali savršeno.

Izvor: Promo/FSS

U Srbiji je u poslednje vrijeme postao trend da pjevači pop i narodne muzike prave koncerte uz pratnju simfonijskog orkestra. Trend, koji je u svijetu postao standard, prije mnogo godina pokrenuli su Momčilo Bajagić Bajaga, Zdravko Čolić i dirigent Vojkan Borisavljević. Za ovakve događaje treba izdvojiti i do 20.000 eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ne postoji fiksna cijena. Nekoliko ljudi se bavi ovim poslom. I uglavnom tu budu angažovani ljudi koji rade u Beogradskoj fiharmoniji, Simfonijskom orkestru RTS, na Fakultetu muzičke umjetnosti, sviraju u Pozorištu na Terazijama ili Orkestru Narodnog pozorišta. Neka cijena po umjetniku je 50 eura po dolasku. Obično idu dvije do tri probe i koncert. Honorar je u proseku oko 200 eura - rekao je za domaće medije jedan od umjetnika koji godina radi ovakav tip nastupa.

Od 1.000 do 4.000 eura

Cijenu diktira vrsta nastupa i renome izvođača.

"Postoji simfonijski orkestar i skraćeni gudački orkestar s po nekim duvačkim instrumentom. Za nastupe u Sava centru i Areni bude ponekad i 40-50 muzičara na sceni. Posebno se plaćaju dirigent ili neka zvijezda koja će nastupiti kao solista. Njihovi honorari idu od 1.000 eura pa do 4.000 eura. Neki standard je da na sceni bude šest prvih violina, šest drugih violina, četiri do pet viola, tri čela, jedan ili dva kontrabasa, a pun sastav čine i flaute, oboe, klarineti, trube, perkusije", objašnjava sagovornik koji je osvajao nagrade na mnogim svetskim takmičenjima.

On je najčešće radio s Goranom Bregovićem i Zdravkom Čolićem.

"Za Čolićeve nastupe u Areni po koncertu je bilo 200 eura za svakog muzičara. Svirali smo ga prije nekoliko godina, pa se više ne sjećam svih detalja. Imali smo nekoliko nastupa u nizu. S Bregom sam svirao kao student još prije korone. Imali smo plaćen avion, dnevnice, hotel sa pet zvezdica i honorar za nastup. U kojem god hotelu da je on spavao, spavali smo i mi. Iznos je bio sličan kao i za Čolu."

"Goran Bregović je perfekcionista i probe su nekad umjele da traju po šest sati. Najviše je kritikovao svoje muzičare. Želi da sve zvuči savršeno i čuje svaki falš. Od oba izvođača bili smo maksimalno ispoštovani i gledali su nas kao članove svoje porodice. Nisam svirao narodnjake, ali i to je posao kao i svaki drugi", zaključuje sagovornik.

Pogledajte fotografije Gorana Bregovića: