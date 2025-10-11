logo
Došla u Vatikan, pa snimala policajce: Svi umiru od smijeha zbog "prirodnih ljepota Italije" (Video)

Došla u Vatikan, pa snimala policajce: Svi umiru od smijeha zbog "prirodnih ljepota Italije" (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Kada otputujete u neku stranu zemlju trudite se da upijete što više istorije, pogledate što više znamenitosti, probate lokalnu kuhinju... ali i bacite pogled na stanovnike

Došla u Vatikan, pa snimala policajce: Svi umiru od smijeha zbog "prirodnih ljepota Italije" (Video) Izvor: X/@mamboitaliano__

Turisti iz cijelog svijeta u milionskim brojevima svake godine posećuju Italiju, ali kada obiđu znamenitosti, zaplove gondolom u Veneciji ili bace novčić u fontanu sa željom da se jednog dana vrate u Rim, ostaje dovoljno vremena da se "baci pogled" i na nešto što nije dio istorije.

Jedna turistkinja, vjerujemo, nije imala namjeru da snimi video koji ćete uskoro vidjeti kada je ušla u Vatikan. Ipak, pažnju su joj ubrzo privukli zgodni policajci na Trgu Svetog Petra, a prema rečima korisnika društvene mreže X koji su imali prilike da koračaju istim putem kao i ona - "svi su takvi".

Pogledajte:

