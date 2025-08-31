Sara Jo do svoje 16. godine živjela u Rimu: Kada se preselila u Beograd suočila se sa velikim problemom

Pjevačica Sara Jo često sa osmijehom priča o djetinjstvu provedenom u Italiji.

Izvor: Instagram printscreen/sarajoofficial

Sara Jovanović, javnosti poznatija kao Sara Jo, rođena je 1993. godine u Rimu, gdje je provela djetinjstvo i stekla obrazovanje na italijanskom jeziku, koji danas govori tečno. U Beograd se doselila 2009. godine, gdje je završila gimnaziju i upisala studije italijanskog jezika na Filološkom fakultetu.

Ljubav prema muzici pokazala je još kao djevojčica, a talenat koji je rano prepoznat s godinama je pretvorila u prepoznatljiv umjetnički izraz. Sa majkom Jasnom, koja je po profesiji vaspitačica, i ocem Sašom, službenikom Ministarstva spoljnih poslova, Sara je odrasla u podržavajućem porodičnom okruženju koje joj je omogućilo da se razvija u više pravaca – kako umjetnički, tako i akademski.

"U Rimu sam živjela do svoje šesnaeste godine, s pauzom između osme i jedanaeste. U Beograd sam se sa porodicom zvanično vratila 2009. godine. U tim godinama je nastalo mnogo divnih uspomena. Pamtim druženja po parkovima, šetnje, dječije kućne žurke... U osnovnoj, ali i u srednjoj školi sam imala fenomenalno društvo. S većinom tadašnjih prijatelja sam i danas u kontaktu, a mnogi su bili moji gosti u Beogradu", rekla je jednom prilikom pjevačica za "Informer".

"Zbog pauze koju sam upravo pomenula, prvi i drugi razred sam završila u Italiji, a tokom trećeg smo došli u Beograd. Trebalo mi je vremena da se naviknem, jer je ovde gradivo išlo ispred italijanskog, naročito iz matematike. Doduše, meni je bilo teško i zato što sam morala da se prebacim na ćirilicu, koju do tada nisam imala priliku da učim. Ta razlika u školskom programu došla je do izražaja i kada smo se definitivno vratili."

Snimila spot u spavaćoj sobi

Popularna pjevačica objavila je novu pjesmu, a spot je sama snimala, režirala i editovala. Sve je usnimljeno u spavaćoj sobi, dok se Sara u provokativnom izdanju uvija i pokazuje svoje atribute, te su mnogi odmah pohrlili da ga pogledaju i prokomentarišu.