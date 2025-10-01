logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sada sve ima više smisla": Prvo oglašavanje Karića nakon navoda da je otac djeteta Milice Todorović

"Sada sve ima više smisla": Prvo oglašavanje Karića nakon navoda da je otac djeteta Milice Todorović

Autor Đorđe Milošević
0

Jugoslav se oglasio zvaničnim saopštenjem za domaće medije povodom šokantnih navoda o očinstvu.

"Sada sve ima više smisla": Prvo oglašavanje Karića nakon navoda da je otac djeteta Milice Todorović Izvor: Instagram printscreren/milicatodorovicofficial

Jugoslav Karić oglasio se za domaće medije nakon šokantne vijesti koja se pojavila, da je on navodno otac djeteta koje čeka pjevačica Milica Todorović.

Izjavu Jugoslava Karića prenosimo u nastavku u cjelosti:

"Povodom neistinite vijesti da sam ja otac djeteta Milice Todorović, želim da istaknem sledeće:

Milica je moja draga prijateljica, divna djevojka i umjetnica iz izuzetne porodice. Smatram da je krajnje neprimjereno da se plasiraju ovakve lažne informacije koje mogu nanijeti štetu kako njoj, tako i njenim najbližima.

Kada sam čuo vijest da je trudna, iskreno sam joj čestitao i neizmjerno mi je drago što sa svojim partnerom očekuje djete. Uz sve što je do sada postigla od uspješne karijere, pregršt hitova, sada će sve to imati više smisla jer je ovo i najlepši trenutak njenog života i velika radost za sve njih.

Lažne vijesti poput ove ne zaslužuju prostor u javnosti, a moja je obaveza da jasno i nedvosmisleno odbacim svaku sumnju i zaštitim čast prijateljice i njene porodice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

milica todorović trudnoća Otac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ