Jugoslav se oglasio zvaničnim saopštenjem za domaće medije povodom šokantnih navoda o očinstvu.

Izvor: Instagram printscreren/milicatodorovicofficial

Jugoslav Karić oglasio se za domaće medije nakon šokantne vijesti koja se pojavila, da je on navodno otac djeteta koje čeka pjevačica Milica Todorović.

Izjavu Jugoslava Karića prenosimo u nastavku u cjelosti:

"Povodom neistinite vijesti da sam ja otac djeteta Milice Todorović, želim da istaknem sledeće:

Milica je moja draga prijateljica, divna djevojka i umjetnica iz izuzetne porodice. Smatram da je krajnje neprimjereno da se plasiraju ovakve lažne informacije koje mogu nanijeti štetu kako njoj, tako i njenim najbližima.

Kada sam čuo vijest da je trudna, iskreno sam joj čestitao i neizmjerno mi je drago što sa svojim partnerom očekuje djete. Uz sve što je do sada postigla od uspješne karijere, pregršt hitova, sada će sve to imati više smisla jer je ovo i najlepši trenutak njenog života i velika radost za sve njih.

Vidi opis "Sada sve ima više smisla": Prvo oglašavanje Karića nakon navoda da je otac djeteta Milice Todorović

Lažne vijesti poput ove ne zaslužuju prostor u javnosti, a moja je obaveza da jasno i nedvosmisleno odbacim svaku sumnju i zaštitim čast prijateljice i njene porodice.

Lažne vijesti poput ove ne zaslužuju prostor u javnosti, a moja je obaveza da jasno i nedvosmisleno odbacim svaku sumnju i zaštitim čast prijateljice i njene porodice.