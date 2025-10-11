logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog Slobode Mićalović izbila svađa na mrežama: Snimak gostovanja pregledan preko 50.000 puta, evo šta je rekla

Zbog Slobode Mićalović izbila svađa na mrežama: Snimak gostovanja pregledan preko 50.000 puta, evo šta je rekla

Autor Dragana Tomašević
0

Glumica Sloboda Mićalović danas je sa suprugom Vojinom Ćetkovićem prisustvovala ispraćaju za kremaciju slavnom Zdravkom Šotri s kojim je godinama sarađivala.

Zbog Slobode Mićalović izbila svađa na mrežama Izvor: Instagram/printscreen/ sloboda_micalovic_boba

Danas je na večni počinak ispraćen reditelj kultnih filmova "Boj na Kosovu" i "Zona Zamfirova", kao i hit serija koje smo godinama s uživanjem pratili na našim malim ekranima - Zdravko Šotra

Jedna od glumica s kojom je godinama sarađivao u svojim ostvarenjima je Sloboda Mićalović, koja je danas, sa suprugom Vojinom Ćetkovićem i brojnim kolegama, uputila poslednji pozdrav Šotri na ispraćaju za komemoraciju.

Nakon vijesti da je preminuo slavni reditelj i scenarista, Sloboda je gostovala u jednoj emisiji u kojoj se prisjetila saradnje s njim, tačnije poziva koji je dobila da glumi u seriji "Nepobedivo srce".

"10 mjeseci od porođaja, Šotra me zove da glumim, ja kažem ne mogu, djeca su mala, on kaže 'nećeš srećo? Ja ću da umrem, ovo je poslednja serija', rekoh Šole, nećeš da umreš, on nastavlja. I pristala sam, bilo je naporno, danju sam snimala, noću uz djecu...", pričala je Sloboda Mićalović, nakon čega su je mnogi na mrežama osudili.

Pogledajte snimak:

 Ispod videa je osvanuo uvredljivi komentar "da joj je Šotra važniji od djece", nakon čega su drugi objašnjavali da se majke i vraćaju na posao posle godinu dana, da glumice u Holivudu snimaju "dva, tri mjeseca posle porođaja", kao i da je Sloboda "lijepo rekla - danju radi, noću je uz djecu".

Svađa se i dalje nastavlja, a do tada je snimak pred vama pregledan preko 50.000 puta.

Pogledajte Slobodu i Vojina na sahrani Zdravka Šotre:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sloboda Mićalović Zdravko Šotra

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ