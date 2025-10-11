Zbog Slobode Mićalović izbila svađa na mrežama: Snimak gostovanja pregledan preko 50.000 puta, evo šta je rekla

Glumica Sloboda Mićalović danas je sa suprugom Vojinom Ćetkovićem prisustvovala ispraćaju za kremaciju slavnom Zdravkom Šotri s kojim je godinama sarađivala.

Danas je na večni počinak ispraćen reditelj kultnih filmova "Boj na Kosovu" i "Zona Zamfirova", kao i hit serija koje smo godinama s uživanjem pratili na našim malim ekranima - Zdravko Šotra

Jedna od glumica s kojom je godinama sarađivao u svojim ostvarenjima je Sloboda Mićalović, koja je danas, sa suprugom Vojinom Ćetkovićem i brojnim kolegama, uputila poslednji pozdrav Šotri na ispraćaju za komemoraciju.

Nakon vijesti da je preminuo slavni reditelj i scenarista, Sloboda je gostovala u jednoj emisiji u kojoj se prisjetila saradnje s njim, tačnije poziva koji je dobila da glumi u seriji "Nepobedivo srce".

"10 mjeseci od porođaja, Šotra me zove da glumim, ja kažem ne mogu, djeca su mala, on kaže 'nećeš srećo? Ja ću da umrem, ovo je poslednja serija', rekoh Šole, nećeš da umreš, on nastavlja. I pristala sam, bilo je naporno, danju sam snimala, noću uz djecu...", pričala je Sloboda Mićalović, nakon čega su je mnogi na mrežama osudili.

Pogledajte snimak:

Imamo majku godinepic.twitter.com/u4WbzhvnWT — Katarina Petrovic (@petrovickaca23)October 10, 2025

Ispod videa je osvanuo uvredljivi komentar "da joj je Šotra važniji od djece", nakon čega su drugi objašnjavali da se majke i vraćaju na posao posle godinu dana, da glumice u Holivudu snimaju "dva, tri mjeseca posle porođaja", kao i da je Sloboda "lijepo rekla - danju radi, noću je uz djecu".

Svađa se i dalje nastavlja, a do tada je snimak pred vama pregledan preko 50.000 puta.

Pogledajte Slobodu i Vojina na sahrani Zdravka Šotre: