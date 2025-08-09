Sloboda Mićalović pokazala lice bez trunke šminke: Glumica ostavila sve bez teksta, poznata tajna mladolikog izgleda

Glumica Sloboda Mićalović oduševila je pratioce prirodnim izgledom, objavivši na Instagramu fotografiju bez šminke.

Izvor: Instagram/printscreen/ sloboda_micalovic_boba

Sloboda se trenutno nalazi na odmoru, a njena slika sa ljetovanja privukla je veliku pažnju i prijatno iznenadila sve. Lijepa glumica se uslikala sa naočarima, a mnogi su primijetili da na licu nije imala trunku šminke i da joj lice izgleda izuzetno čisto, zategnuto, njegovano i bez bora.

Izvor: Instagram printscreen/sloboda_micalovic_boba

Inače, ona je jednom prilikom otkrila koja je tajna njenog mladolikog izgleda. Lijepa glumica ima 43 godine, a kako tvrdi, pravilna nega je ključ mladolikog izgleda. Sloboda sebi nikada nije dozvolila da na spavanje ode prije nego kvalitetno očisti kožu lica, jer vjeruje da koža sve pamti.

"Koliko god da sam umorna ili koliko god da se kasno vratim s posla, nikada ne preskačem čišćenje lica. Moje lice je moj alat, za mene nije samo važno da privatno izgledam njegovano, što inače volim, već mi je to potrebno i zbog posla... Uvijek sa sobom nosim mali kofer sa kozmetikom koji je ponekada teži od onog sa garderobom. Jer njega lica se vidi i za 20 i 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom", rekla je Sloboda jednom prilikom, pa dodala:

"Mislim da žena mora da odvoji vrijeme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i ljepota lica."

Pogledajte fotografije Slobode Mićalović:

Izvor: Blic/ MONDO