Porodica Halida Bešlića objavila umrlicu: Među ožalošćenima njegovi najmiliji i čak 25 porodica

Legendarni pevač Halid Bešlić, preminuo je juče, 7. oktobra u 72. godini, posle kratke i teške bolesti.

Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic

Pevač Halid Bešlić napustio nas je nakon teške bolesti u 72. godini. Porodica i prijatelji se od pevača opraštaju potresnim rečima i anegdotama koje diraju u srca, a sada je njegova supruga, zajedno sa sinom, objavila čitulju.

U njoj stoji da će Halid na večni počinak biti ispraćen u ponedeljak, 13. oktobra gradskom groblju Bare, u Sarajevu. Kao ožalošćeni se navode supruga Sejda, sin Dino, snajka, unuci i četiri Halidove sestre.

Među ožalošćenima su navedena i prezimena čak 25 porodica koje su bile uz Halida kada je bilo najteže.

"Nije znao da ima metastaze"

Halid Bešlić juče je preminuo posle duge borbe sa teškom bolešću u 72. godini, a njegova dugogodišnja prijateljica Snježana Komar, s kojom je više od tri decenije bilo nerazdvojan, prisetila se njihovog poslednjeg razgovora.

Snježana je ispričala koliko im je prijateljstvo značilo i koliko joj je teško pao gubitak čoveka s kojim je delila najlepše trenutke života. Ona je podelila detalje njihovog poslednjeg susreta i reči koje joj je Halid uputio, naglašavajući da će joj zauvek ostati urezane u sećanje.

"Ta vest o smrti moga brata, bio mi je brat kolega i prijatelj, ja sam se nadala u zadnjih nekoliko dana. Nije mi se javljao, ni on, ni supruga i osećala sam da nešto nije u redu. Htela sam da mu idem u posetu, govorio je: "Nemoj sada, nemoj sada.." Da ide na terapije, pa onda kao kad pređe na onkologiju, govorio je: "Javiću ti kad da dođeš"... Imam osećaj kao da je izbegavao da ga vidim... Bio je u finom stanju, ali zadnjih dana nije verovatno dobro izgledao", pričala je Komar.

"Zajedno smo pošli na estradu, snimali hitove, radili zajedno godinama. Ne znam šta reći. Za Halida niko nikada nije rekao neku ružnu reč, čovek iz naroda, veliko srce, svima je pomogao...."

Pevačica je otkrila i kako je izgledao njen razgovor sa Bešlićem.

"On je meni rekao kada smo se prvi put čuli: "Imam tumor na jetri i neku izraslinu na debelom crevu, ne mogu da me operišu".Odmah sam posumnjala na najgore, na metastaze, a verovatno to on nije znao, tako sam čula od drugih. Halid nikada neće pasti u zaborav, ostavio je iza sebe hitove koje će se prenositi sa generacije na generaciju", pričala je ona.