"Direktor priznao da im on godinama daje pare": Isplivala nepoznata priča o Halidu Bešliću, ljudi u neverici

Autor Dragana Tomašević
0

Pevač Halid Bešlić napustio nas je nakon kraće i teške bolesti, a na društvenim mrežama se sada otkrivaju tajne koje javnost nije znala

Halid Bešli pomagao mnogima Izvor: Kurir / Marina Lopičić

Pevač Halid Bešlić, koji nas je juče, 7. oktobra napustio nakon borbe s teškom bolešću, ostaće upamćen ne samo po svojim mnogobrojnim hitovima koji su decenijama dirali u dušu sve koji su ih čuli, već po izjavama o tome kako bi jednog dana voleo da bude upamćen, i po delima.

U jednom intervjuu je rekao da bi "voleo da ga upamte kao dobrog čoveka, pre nego pevača", a sada je, u jednoj objavi na društvenoj mreži X, otkriveno i šta je godinama krišom radio kako bi pomogao drugima.

Halid Bešlić nije želeo da priča da je svojevremeno plaćao besplatne obroke najugroženijima, a sve je isplivalo na videlo kada je u jednu državnu instituciju koja je obezbeđivala hranu, došla inspekcija.

"Nisam znao ništa o njemu dok pre desetak godina nije upala SIPA u narodnu kuhinju u Sarajevu. Bilo im je sumnjivo što je broj korisnika mnogo veći od budžetskih davanja za ovu državnu instituciju.

U celoj kontroli računa, faktura ispostavilo se da narodna kuhinja dnevno izdaje 100 obroka više od dobijenih sredstava.

U nemoći i strahu, direktor institucije prizna da im prvi komšija, Halid Bešlić, daje u kešu pare godinama za te obroke,ali da neće da se zna, pa se na crno sprema za te ljude".

