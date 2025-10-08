Halid je bio prizeman i uvek se trudio da pomogne svima u nevolji, a sugrađani su imali samo reči hvale.

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je u 71. godini života, a vest o njegovoj smrti potresla je javnost i sve one koji su ga poznavali i voleli njegovu muziku. Tokom svoje bogate karijere Halid je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana. Njegove pesme obeležile su mnoge generacije, a publika ga je volela ne samo zbog glasa, već i zbog iskrenosti i posebne energije kojom je osvajao srca.

Početkom ove godine društvenim mrežama kružila je njegova dirljiva izjava, kojom je još jednom pokazao koliko je bio prizeman i blizak ljudima. Živeo je skromno, daleko od skandala i ekscesa, zbog čega je uvek nosio epitet "čoveka iz naroda".

"Zašto da vozim skupa kola, a moj komšija nema za hleb": Zbog ove Halidove izjave je plakao ceo region

"Mogu ja voziti besni automobil, snimati milionske spotove, ali zašto bih to radio dok moj sused nema za hleb? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dečijem domu donirati novac. Volio bih kada odem da me pamte kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača", rekao je jednom prilikom Halid.

Borili se da ga izleče

Halid Bešlić je bio u Kliničkom centru u Sarajevu gde su lekari činili sve da ga izleče.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno. Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti", rekao je menadžer tada.

Halid o zdravstvenim problemima

Inače, Halid je i sam govorio pre nekoliko godina o zdravstvenim problemima.

"Imao sam 125 kilograma pa 115, sada imam 105, 20 kilograma manje, i držim se tu, a trebalo bi da dođem na 90. Naglo sam se ugojio i to me je preopteretilo. Razlog skoka kilograma je to što sam prestao da pušim. Imao sam problema sa venama, arterijama, ugrađena su mi dva stenta. Malo sam i alkohol maknuo od sebe, tako da sam sad fit i mogu da pevam. Probudi me usred noći, ja mogu da zapevam ", govorio je Halid za "In Magazin".