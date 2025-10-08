AMERIČKI MEDIJI TVRDE DA JE RUŽICA VELJKOVIĆ BALKANSKA KRALJICA TRGOVINE LJUDIMA?

Starleta se povukla iz javnosti, ali je njeno "poslovanje" interesantno novinarima u SAD koji su napravili dokumentarac o njoj, navodeći da je na čelu kriminalne grupe

Starleta Ružica Veljković se posle učešća u rijaliti šou programu "Parovi" povukla sa javne scene. Rijetko ko je znao čime se bavi i šta radi. Ali, to je po svemu sudeći zanimalo novinare u Americi koji su o njoj istraživali u uradili dokumentarac.

Ozbiljne optužbe

U emisiji "Razotkriveni kriminalci", koja je objavljena na Jutjubu, starleta je prikazana kao balkanska kraljica trgovine ljudima, odnosno ženom koja je prekršena obećanja pretvorila u milione prodajom mladih žena širom Evrope.

Ovi internet mediji tvrde da je Veljkovićeva izgradila nemilosrdno kriminalno carstvo koje se protezalo od Balkana do crvenih četvrti Austrije, Italije i Njemačke. Njena mreža, prema njihovim istraživanjima je mamila žrtve lažnim ponudama za posao, lišavala ih slobode i trgovala njima preko granica dok je živjela u luksuzu u Beogradu. Istakli su i to da je godinama je nadmudrivala vlasti, podmićivala policiju, carinike na granicama i predstavljala se kao legitimna poslovna žena, piše Kurir.

Ali kada su preživjele djevojke pobjegle i razotkrile njene laži, Evropol i Interpol su pokrenuli međunarodnu poteru koja je rastrgla njeno carstvo. Ovo je šokantan uspon i pad najnemilosrdnije kraljice trgovine ljudima u Evropi o kojoj se u Srbiji samo spekulisalo da se bavi prostitucijom. Zato su je mediji u Americi označili kao glavnu ženu narko bosa, makroa i trgovinom ljudima.

Teška situacija u zemlji je dovela do posla

U emisiji je objašnjeno i da je Ružica rođena u vrijeme kada je zemlja Srbija bila pogođena ratnim prilikama i da je to umnogome uticalo da se ona tokom života odluči da na lak način domogne velike količine novca koji prostitucija nudi. Žene koje je uvlačila u posao vrbovala je tako što ih je uvjeravala da im je kao starija sestra i majka i da im najbolje želi.

Kupovala ih je na fin način, a one su upadale u zamku na osnovu njenog stava. Prema riječima naratora Ružica je shvatala da je trgovina ljudima mnogo veća i profitabilnija industrija, pa je lagala žene iz Srbije i Bosne i Hercegovine da će u inostrantsvu raditi za veću svotu novca. Međutim, kako se navodi, žene koje su prebačene u Evropu su bile robinje, a čim bi prešle granicu oduzimali bi im se pasoši i nisu mogle nigdje da pobjegnu, prenosi Kurir.

U pitanju su siromašne djevojke od osamnaest do dvadeset godina. Bile su mučene i namještalo im se da duguju za prevoz, smještaj i priprijećeno im je da će im pobiti roditelje ukoliko nešto javno progovore. One koje su uspjele da se spasu su bili glavni svjedoci u policiji. Na osnovu toga Ružica je bila na listi Interpola i Juropola.

U komentarima koji su ispod videa se može vidjeti da su ljudi sa jedne strane šokirani, a sa druge strane tvrde da je namjerno fabrikovan ova priča.

Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa Veljkovićevom, ali njen broj telefona poznat redakciji na koji smo u više navrata razgovarali sa njom je bio van funkcije.