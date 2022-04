RUŽICA VELJKOVIĆ UZIMALA 500 EURA ZA DVA SATA? Pobjednica Parova bila tražena jer je POPULARNA, učestvovala u ORGIJAMA

Bivša modelsica i pobjednica rijalitija "Parovi" Ružica Veljković našla se u centru skandala posle hapšenja menadžera Duška Banjca, koji je optužen da je podvodio djevojke.

Kurir je došao u posjed kataloga kuma Katarine Kaje Ostojić, koji je juče objavljen, i u njemu se nalaze fotografije nekadašnje učesnice rijalitija, a njena cijena se navodno kreće do 500 eura za dva sata seksa.



Jedna od djevojaka koje su uhapšene u akciji protiv organizovanja prostitucije, M. H., potvrdila je da se bavi najstarijim zanatom i detaljno opisala s kojim koleginicama je orgijala u Makedoniji, kao i koliko je koja zaradila. Ona je, navodno, tvrdila da je u taj posao krenula sa Ružicom, koja se posle pobjede u "Parovima" 2016. povukla iz javnosti.



Redakcija Kurira došla je u posjed kataloga optuženog Banjca u kome se nalaze brojne poznate dame - voditeljke, starlete, pjevačice. Između ostalih, u njemu su i Veljkovićkine fotografije. Kako saznaje Kurir od izvora bliskog uhapšenom menadžeru, Ružica je bila veoma tražena zbog toga što je popularna i poznata javnosti, ali je bila dosta povoljnija u odnosu na neke djevojke.



"Skuplje su uglavnom bile djevojke sa velikim silikonima, izoperisane, sa napumpanim usnama, a Ružica je bila prirodnija u odnosu na njih. Zbog toga je niža cijena bila za nju, navodno je uzimala za dva sata 500 eura. Ni to nije mala suma, ali postoje i radnice koje su uzimale mnogo više. Ipak, to ne znači da ona nije imala posla. Bila je jako tražena jer neki klijenti vole da imaju seks sa popularnim, ali diskretnim djevojkama, koje se ne pojavljuju u javnosti pretjerano, baš kakva je Ružica", kaže izvor.



On dodaje da je pobjednica "Parova" navodno bila omiljena i kad je grupni seks u pitanju.



"Najčešće su je zvali za orgije. Makro pošalje nekoliko djevojaka različitih profila i izgleda, a Ružica je tu bila jedna od omiljenih. Cijena je tada ista, ali obično su dobijale bakšiš, čašćavali su ih dosta",kaže izvor.

Nakon optužbi jedne od uhapšenih, oglasila se Ružica.

"Mene optužuje Marija Halas da se prostituišem, a zapravo ona to radi. Družila sam se sa njom godinama i znala sam kako živi i čime se bavi. Nije mi to smetalo, ali nisam dozvoljavala da me uvuče u njen loš krug, jer imam dijete i svoju porodicu i nikada se time ne bih bavila. Živim dobro, imam dobro situiranog muža i to mi nije potrebno. Marija Halas je pokušala da baci ljagu na moje ime jer je ljubomorna i ima prazan život i zbog droge koju često konzumira ne zna šta radi. Ja sam do prekjuče bila u Švajcarskoj i nisam nikako mogla biti sa njom u Makedoniji. Pritom trudna sam drugi put i ovaj stres ne prija. Ni meni ni bebi", kaže Ružica.

Veljkovićeva dodaje da već dugo nije u dobrim odnosima sa Marijom.

"Sa Marijom ne komuniciram godinu dana jer smo u svađi tako tako da nisam mogla ni da budem u Makedoniji sa njom. Marija ima dečka koji je pokriva u prostituciji. Daje joj savjete pa sada baca ljagu na druge djevojke, uključujuci i mene a zapravo samo sebe prikriva. Ona se čak i drogira. Bila je sa matorcima po splavovima".





Inače, ona se povukla iz javnosti otkako se udala i rodila dijete i veoma rijetko se oglašavala na društvenim mrežama. Navodno, njen partner je izvjesni Marko, doktor u Švajcarskoj, a trudnoću je krila sve do porođaja. Sada je, nakon priča da se bavi najstarijim zanatom, objavila fotografiju na Instagramu. Na njoj se vide muška i ženska ruka kako se drže zajedno, uz emotikone srca.