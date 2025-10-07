"Šljam, odustao bih još tada": Pale teške reči na račun Seke Aleksić, progovorio bivši prijatelj i saradnik

Seka i Stanislav bili su veoma bliski i redovno objavljivali zajedničke fotografije, a osim prijateljstva i sarađivali su, međutim, to se "preko noći" promenilo.

I dalje se polemiše u javnosti u kakvim su zapravo odnosima ostali Seka Aleksić i njen bivši saradnik Stanislav Zakić, koji je ujedno i zaslužan za kreiranje brenda koji ju je vinuo u svet mode.

Zakić, s kojim je pevačica pokrenula i svoj modni brend, imao je funkciju njenog kreativnog direktora i stiliste, ali je bio i njen bliski prijatelj, od koga se dve godine nije odvajala i koji je s njom išao na sva privatna i poslovna putovanja.

Ipak, u martu prošle godine, Stanislav je na svojim društvenim mrežama objavio da je prekinuo saradnju sa Sekom, kada su oboje tvrdili da među njima nema zle krvi i da su ostali u odličnim odnosima. Ipak, čini se da nije baš sve tako kako se plasira na mrežama, budući da se sada Zakić obrušio i na nju samu i Bokija 13, jer je makedonskom šoumenu u Skoplju poklonila trenerku svog brenda, koji je on svojevremeno osnovao s njom.

"Da sam znao da će brend koji sam ja napravio nositi Boki 13, odustao bih još tada! Boki 13, pevačice i TV emisije koje mu daju relevantnost krivi su što danas svaki šljam misli da ima pravo na stav i mišljenje! Najbolja srpska izreka: "Ja sam te rodila, ja ću te ubiti!", raspisao se Stanislav na društvenoj mreži Iks i Instagramu.