ISPLIVALI DETALJI HAPŠENJA SEKE ALEKSIĆ U CIRIHU: Sebe spasila, a bend ostavila na cjedilu i bez dinara!

Policija u Cirihu je prošle godine uhapsila pjevačicu i njen bend u klubu gdje su radili jer nisu imali dozvolu za rad. Seka je sve dosad uporno negirala ovaj incident

Izvor: Instagram/seka_aleksic/screenshot

Ognjen Martinović, bivši bubnjar Seke Aleksić, riješio je da progovori o incidentu od prošle godine, kad su pjevačica i svi članovi njenog benda uhapšeni u Cirihu.



Švajcarska policija je tada upala u klub kako bi izvršila provjeru radnih dozvola, a kada je utvrđeno da dokumentacija nije u potpunosti ispravna, uslijedilo je privođenje svih članova ekipe.

Bubnjar je sada potvrdio ovu priču i odgovornost preusmjerio na Seku i njenog supruga i menadžera Veljka Piljkića. On je na Instagramu prvo postavio pitanje: "Kako li se ovo desilo samo bendu Seke Aleksić", a zatim sam ponudio objašnjenje.

Prošli torturu

"Tako što je menadžer zakazao svirku u Cirihu kod upitnog gazde u kafani koju je racija već posećivala zbog žurki za vrijeme pandemije, a koliko sam čuo i zbog neke gudre. U tu kafanu, menadžment (čitaj muž Velja) posla klince muzičare sve zajedno sa Sekanom bez obaveznih radnih dozvola. Tako nas uhapsiše u klubu posle svirke, držali nas četiri dana u pritvoru i zabraniše nam ulazak u Šengen zonu na dvije godine" napisao je Ognjen, pa dodao:

Izvor: Printscreen

"Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je cio izbačen i nije dobio nikakvu naknadu. Svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju i vjerovatno će nam biti teško da dobijamo vize ubuduće, a možemo da očekujemo trkeljisanje na granicama i kad zabrana prođe. Ovo su i mediji prećutali iako im je bila dostavljena cijela priča, a mene više boli ona stvar da ćutim" napisao je ogorčeni bivši član Sekinog benda.

Aleksićeva je lane, kad se ova priča pojavila u javnosti, istakla da je policija samo uzela njenu izjavu i naplatila gazdi kluba kazne za nju i bend. Iako se tada u medijima spekulisalo da su u pritvoru proveli samo osam sati, ispostavilo se da su iza rešetaka proveli čak četiri dana.

"Policija je došla na naš nastup i provjerila radne dozvole, ustanovili su da nisu adekvatne. Policija je uzela i moju izjavu i naplatila vlasniku kazne za mene i cio bend" rekla je Aleksićeva.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pjevačicom, ali je ona blokirala pozive našim novinarima, pa nismo uspeli da je dobijemo za izjavu.

Podsjetimo, izvor koji je bio prisutan u klubu opisao je dešavanja u Cirihu nakon pjevačicinog nastupa i otkrio kad je Seka napustila policijsku stanicu.

Izvor: Printscreen



"Seka je u subotu otputovala avionom iz Beograda za Cirih, gdje je iste večeri imala nastup u jednom popularnom klubu. Ona je nakon ponoći odlično raspoložena izašla na binu i počela da ređa svoje hitove, ne sluteći šta joj se sprema. Prezadovoljna atmosferom u klubu i održanim koncertom, Seka se u tri sata ujutru pozdravila s publikom i krenula ka bekstejdžu. Dok je u bekstejdžu ispijala osvežavajuće napitke i čekala bend da spakuju stvari, u klub je u 3.15 časova uletjela specijalna jedinica ciriške policije. Preko 30 naoružanih specijalaca su u toku racije, između ostalog, kontrolisali i radne dozvole zaposlenih. Upravo to je i bio razlog zašto je Seka iste noći privedena. Ona nije imala radnu vizu, a u policijskoj stanici zadržana je sve do ponedjeljka posle podne jer je bio vikend i nije mogla da bude puštena ranije" pričao je tada za medije izvor.

Već bila hapšena

Inače, ovo nije bio jedini bliski susret pjevačice s policijom, davne 2011. godine takođe je bila uhapšena - zbog brze vožnje. Kako su tada pisali mediji, nju su zaustavili na auto-putu Beograd - Novi Sad kada je svojim "mercedesom" vozila preko 200 km/h. Posle saslušanja kod sudije za prekršaje i izrečene novčane kazne od 100.000 dinara, koju je ona odmah i platila, Seka je tada puštena da ode svojim putem.

Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic