"Kako stari sve je boljI": Sanja Vučić otkrila koje najveći frajer na estradi, osvrnula se i na "Zvezde Granda"

Sanja Vučić ponovo će se naći u ulozi žirija poznatog takmičenja, a prije snimanja je odgovorila na jedno zanimljivo pitanje.

Izvor: Instagram/sanjalilwolf

Pevačica Sanja Vučić pojavila se na snimanju "Zvezga Grada", gdje će ponovo mijenjati Anu Bekutu. Ona je navela na koji način ocjenjuje kandidate.

"Mijenjam Anu Bekutu danas. Ja se trudim da budem korektna pravična i da profesionano dam svoj sud, vidjeću da li ću biti strožija. Prethodnih godinama sam dolazila kao zamjena, a sad imam svoje kandidate, imam dva kandidata. Kandidati su jako orni za rad, oni biraju mene", rekla je Sanja.

Pjevačica je otkrila da je Aco Pejović za nju od najvećih frajera na estradi.

"Aca Pejovića volim i njegove pjesme. Kako stari sve je više izražen seksepil kod njega", rekla je ona.