"Neko iz publike je viknuo da gori bina": Sanja Vučić se oglasila nakon drame u Pančevu

Autor Dragana Tomašević
0

Sanja Vučić pjevala je u Pančevu tokom jednog festivala kada se desio incident.

"Neko iz publike je viknuo da gori bina": Sanja Vučić se oglasila nakon drame u Pančevu

Na početku nastupa Sanje Vučić ništa nije slutilo na dramu. U jednom momentu nestala je struja na bini, a pjevačicu to nije omelo, te je nastavila da pjeva.

Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmijehom zabavljala. U jednom trenutku je neko iz publike viknuo "požar", nakon čega je uslijedela reakcija vatrogasaca.

Sanja Vučić se sada oglasila i otkrila šta se desilo u Pančevu.

"Jako se sve brzo odvilo. Prvo je nestala struja, tada sam odlučila da siđem sa bine i slikam se sa klincima u prvim redovima, kada je neko iz publike doviknuo "gori bina". Srećom da su svi na vrijeme primijetili, vatrogasci su reagovali, niko nije povrijeđen i plamen se nije raširio. Nažalost, nastup nismo mogli da nastavimo, ali evo već danas dobijam pregršt lijepih poruka, i toliko koliko je trajao nastup, svima nam je bilo sjajno."

