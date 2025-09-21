Sanja Vučić pokazala stan od 270,000 eura: Pjevačica bila podstanarka 11 godina, sada uživa u luksuzu

Sanja Vučić pokazala je svoj dom u Beogradu.

Izvor: Instagram printscreen/sanjalilwolf

Pjevačica Sanja Vučić, bivša članica grupe Hurricane, svojevremeno je na Instagramu pokazala kako je uredila stan vrijedan 270,000 eura, a najviše pažnje privukao je ogroman garderober koji zauzima cijelu jednu prostoriju.

Pogledajte kako izgleda stan Sanje Vučić:

Mnogi pratioci su u komentarima istakli da je njen ormar veći od njihovih stanova, što je izazvalo brojne reakcije na mrežama. Sanja se snimala dok je sjedjela na podu, a iza nje se jasno videla kolekcija stvari vrijedna nekoliko hiljada eura.

Luksuzni detalji i modni komadi koje je pokazala u pozadini nisu prošli neopaženo, a pratioci su brzo primijetili da je riječ o brendiranim stvarima visoke vrijednosti.

Potom je pokazala i izgled cijele prostorije, u kojoj dominiraju bež tonovi, isti kao i na namještaju, a upravo je to Sanjin omiljeni dio stana. Topli tonovi i pažljivo odabrani detalji daju prostoru sofisticiran i prijatan izgled, što nije prošlo nezapaženo među njenim pratiocima.

11 godina bila podstanarka

Inače, Sanja je ranije otkrila kako je izgledalo uređenje njene prve sopstvene nekretnine od 90 kvadrata, nakon što je 11 godina provela kao podstanarka.

"Sređivanje stana je trajalo jako dugo i još uvjek nemam osjećaj da je moj. Otkako sam u Beogradu, promenila sam deset stanova i i dalje imam utisak kao da sam ga iznajmila i da treba da platim stanarinu. Sada je lakše – na svom sam, i vrijedno sam radila da to ostvarim. Ovo mi je bila ultimativna želja, mnogo mi znači, srećna sam, zadovoljna i ponosna na svoj tim", istakla je Sanja, dok je cijenu stana prokomentarisala tek uz osmijeh.

"Oštetilo me je poprilično, ali je vrijedjelo", iskreno je rekla pjevačica za Blic.

Pogledajte fotografije Sanje Vučić: