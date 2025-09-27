"Ne znam ko je nagovara da oblači ono": Sofija Šašić oplela po Ceci Ražnatović

Ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović dala svoj sud o oblačenju Cece Ražnatović i Jelene Karleuše

Izvor: TikTok

Modna kreatorka Sofija Šašić, ćerka pjevača Željka Šašića, oštro je prokomentarisala stil oblačenja pjevačice Svetlane Cece Ražnatović.

Gostujući kao članica modnog žirija, Sofija je istakla da se često pita ko zapravo stoji iza Cecinih modnih izbora.

"Prvo, ne znam ko je ubijedi da oblači te kreacije. Drugo, sa kosom umije baš da pogriješi. Po mom mišljenju, njoj najbolje pristaju elegantna odijela sa širokim nogavicama", poručila je Sofija.

Za razliku od Cece, kada je reč o njenoj najvećoj rivalki Jeleni Karleuši, imala je samo riječi hvale.

"Jelena Karleuša je mama svima i broj jedan! Jedino što bih volela jeste da češće pokazuje svoje svakodnevne kombinacije, a ne samo scenske kostime. Mislim, ti kostimi su zaista neponovljivi i samo ona može da ih iznese, ali ono kako izgleda privatno – to je dvesta puta bolje, modernije i skuplje", rekla je Sofija za Republiku.