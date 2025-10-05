"Ona je nova Marina Tucaković": Poznata pevačica otkrila kako je upoznala atraktivnu Nadicu i Futu

Nadica Mutavdžić i Aleksandra Radulović Futa upoznali su se preko pevačice Elme Sinanović, koja je otkrila kako ih je spojila.

Izvor: Instagram printscreen/mutavdzicnadica

Devojka kompozitora Aleksandra Radulovića Fute, Nadica Mutavdžićv u poslednje vreme sve češće je u centru pažnje, kako zbog veze sa poznatim muzičarem, tako i zbog svog atraktivnog izgleda.

Pogledajte fotografije Nadice:

Futa i Nadica su zajedno više od godinu dana, a nedavno je na Instagramu podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju sa rođendana Željka Samardžića. Na društvenim mrežama redovno objavljuje privatne trenutke, a naročito pažnju privlače njene fotografije u kupaćem kostimu, koje prate komentari o njenoj liniji i izgledu.

Upoznala ih Elma Sinanović

Nadica je ranije pisala tekstove za pevačicu Elmu Sinanović, koja ju je i upoznala sa Futom, što je Elma svojevremeno i javno ispričala.

"Nadicu poznajem mnogo dugo, družimo se privatno. Malo sam i umešala prste što se tiče njenog probijanja u Beogradu, ona piše fenomenalno i ona će tek da piše za naše zvezde"m rekla je Elma.

"Ona i ja se stalno čujemo. Sednemo, pričamo, na vezi smo non-stop. Ima nekih tekstova koje je uradila, ali ja obrađujem te strane pesme, pa je malo teže što se tiče autorskih prava. Ono što je napisala Ani Nikolić je moja krvna grupa. Anu mnogo volim, a Nadicu tek. To je prava umetnost, tekstovi koji moraju da prođu, meni se jako sviđaju, a Ana je ovo jako dobro otpevala", rekla je folk pevačica.

"Mene svi zovu talična Elma, svi koji su prvo za mene radili moraju da zasijaju. Ja sam zvala i Cecu da joj kažem da devojka piše odlično, ona je nova Marina Tucaković, zvala sam i Futu i to je tako krenulo. Njeno vreme tek dolazi", dodala je ona.